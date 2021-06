Da Putin alla Cina,sono troppi i paesi dove è repressa la libertà

I nuovi dittatori fuori e dentro l’Europa sono molti e sono sempre più spietati. Dilaga la corruzione a la repressione della libertà. In Russia, per esempio,Vladimir Putin, ha fatto imprigionare Aleksej Navalny, suo principale oppositore, dopo un presunto tentativo di avvelenamento, ai danni di quest’ultimo, su di un volo per la Siberia,ed un conseguente ricovero in Germania: Navalny ha richiamato alla protesta tutti i cittadini russi, perché in quel paese sono calpestati anche i più fondamentali diritti umani ed ha intrapreso uno sciopero della fame,interrotto dopo un po’ di tempo a causa delle sue precarie condizioni di salute. Ma in Russia,non è l’unico caso di repressione violenta dell’autodeterminazione:giornalisti ed altri oppositori al regime, sono stati eliminati.

In Myanmar la leader Aung San Suu Kyi, principale leader della democrazia del suo paese,è stata deposta con un colpo di stato,a febbraio di quest’anno,dalla dittatura militare ed ora si trova agli arresti domiciliari. I morti,durante le manifestazioni a suo favore,non si calcolano più ed è emblematica l’immagine di una suora che si inginocchia di fronte ai militari che sparano sulla folla per fare in modo che cessino le violenze. Anche in quella nazione, la corruzione ha raggiunto livelli molto alti e si moltiplicano gli appelli,anche da parte di Papa Francesco,per un ritorno alla condizione precedente.

Perfino in Ungheria,la corruzione ha portato il premier Viktor Orbàn ad un assoluto controllo del potere e tutti i più importanti membri della sua famiglia,occupano posti chiave nel governo. Ma il dato più allarmante dell’assoluta dittatura,è detenuto dal governo comunista cinese che impone le proprie leggi anche nella chiesa:infatti esiste una chiesa clandestina. Si spera in un miglioramento in questi paesi ed un ritorno veloce e sicuro ad una situazione normale e dignitosa. Guido Honorati Broggi