(Giovanni Coscia) – Oramai è fatta. Il premier, con i suoi DPCM, tiene sotto scacco gli italiani, con la paura collettiva. L’ordine terapeutico ha vinto definitivamente. La strategia del terrore, ha affondato i suoi ultimi fendenti. Un governo, quello grillino-comunista, che gestisce la politica e il modo “ad personam” di governarci attraverso il terrore. Lo fa, fornendo agli italiani, immagini televisive, fortissime, come l’esercito presente a Bergamo e lo fa ancora terrorizzandoci con l’idea a tamburo battente, con le terapie intensive, oramai giunte al collasso. In pratica ed in sostanza, il terrore terapeutico si è rivelato efficacissimo, quale metodo di governo per poter gestire il potere. L’uomo terrorizzato è disposto a tutto, ovvero a quella resa completa che lo rende inerme difronte a tutto. Quasi Conte lo ha fatto, per avere ed ottenere una forma di gratitudine da conferire al proprio potere e quindi quasi come un padre buono che raccomanda ai propri figli di salvaguardarsi dai pericoli che la vita ti pone innanzi. Restringe quindi, libertà, diritti e modi di vivere abituali, in cambio di una futura salvezza. Almeno in prospettiva questo spera il buon Conte, ma in effetti ha capito che ciò che avviene da un anno quasi, è l’unico modo per gestire noi tutti e salvaguardare il fondo schiena dei nostri poltronari politici, dotati di super colla ai fondelli.

Il discorso vale anche per gli altri paesi del pianeta. Il golpe planetario è quindi riuscito. La classe economica e globalista dominante ha finalmente vinto. Ha la possibilità or dunque, di riplasmare in maniera autoritaria i rapporti di forza della nuova forma del capitalismo, scardinando il vecchio modo di vivere e rimodellare la nuova esistenza ad una prossima condotta nuova di vita. Oramai con questo criterio “Contiano”, lo stesso premier, ha ulteriormente ampliato la classe cosiddetta “plebea”, con colpi di LOCK DOWN e di restrizioni generali innalzando una oligarchia sempre più ristretta che comanda e gestisce tutto, con le sue decisioni. Una sorta di struttura parallela ai governi, capace di imporre agli stati, in primis al nostro, le proprie decisioni. E che dire delle figure dei COVID asintomatici? Numeri elevati di contagi, ma per l’ordine terapeutico, nulla cambia. Importante è far leva sulle emozioni, sul terrore e quindi se si è asintomatici è del tutto irrilevante. Certo si è contagiati, ma è come se si fosse nelle peggiori condizioni possibili. E Valentino Rossi? Ibrahimovic? Ed i tanti calciatori ed atleti di squadre anche dilettantistiche che sono ritornati nei ruoli sportivi regolarmente? Donnarumma, portiere del Milan? Perchè? non sono stati ricoverati negli ospedali? Sono vivi e più forti di prima, vero Conte? Diteci quale è la vostra futura strategia, oltre alla prossima chiusura che ci imporrete. E voi politici, considerate le restrizioni imposte agli italiani, a quali siete sottoposti voi? Avete diritto anche voi al ristoro? Cari italiani e chi legge questo articolo, sappiate che sono stati finanziati 210 milioni di euro per rendere gli ospedali più accoglienti per i malati di covid. Stessa soma, guarda caso, per il bonus monopattini! Dico, ma state riflettendo oppure no?