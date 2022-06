Il dato è certo, il peggior nemico del potente è proprio se stesso. Molto spesso accade che, col tempo, subisce una sorta di assuefazione, entra in una zona ambrata in cui non riesce più a cogliere le sfumature e i sentimenti che agitano la società, non è più in sintonia con il comune sentire. Non ascolta più, avverte come un fastidio i suggerimenti e i consigli (anche se disinteressati), arriva a ritenere di non poter sbagliare mai e che quello che pensa ed ordina sia sempre l’unica cosa giusta.

Nella sua mente non alberga più il dubbio (che, diversamente dall’incertezza, costituisce l’elemento essenziale per il progresso del pensiero umano) ma solo certezze categoriche, si contorna – e ne abbiamo avuto anche in questi giorni esempi lampanti – esclusivamente di persone che siano disponibili a dirgli sempre di sì, mai a contraddirlo o a esprimere proprie dissonanti opinioni, pronte (anche se non richieste) a svolgere compiti di Killeraggio politico, solo per ingraziarsi il signore, con le antenne ben dritte per captare ogni cambiamento di vento e poter tempestivamente sciamare su altro fiore.

Questo accade non solo a livello internazionale e nazionale, ma investe anche i potentati locali, dove la mano del signore si avverte in modo ancor più pesante, vivo e diretto; a tutti i livelli, il troppo potere – gestito in forma quasi autocratica – porta ad una sorta di stato di onnipotenza, che spesso fa perdere il contatto con la realtà. Vi ricordate di Craxi quando invitò gli italiani ad andare a mare: aveva completamente perso il contatto con la realtà del paese, e non gliene venne un gran bene.

Segnali in tal senso ce ne sono eccome, percepiti anche nel comizio di domenica scorsa, nel quale Alfieri, come era facilmente pronosticabile, ha parlato assumendo le vesti di candidato Sindaco, chiedendo al paese un “quarto” mandato. Ha fatto capire, peraltro in modo molto chiaro per chi sa leggere nelle parole, che – laddove non venisse eletta la “controfigura” prescelta – per Agropoli si avrebbero giorni grami, perché si arenerebbero tutti i finanziamenti, dei quali si è autoassegnato la paternità di gestione quale Presidente dell’Unione dei Comuni e delegato al Master Plan della fascia costiera. Una simile, non tanto velata, intimidazione è proprio il tipico autogol del potente. In primo luogo, è dimostrativa ictu oculi dell’esistenza di un sistema di potere, giacchè l’assunto espresso porta alla conclusione che per godere dei finanziamenti devi necessariamente essere funzionale al sistema, nei cui confronti – per mia cultura – avanzo contestazioni politiche.

In una Repubblica democratica i finanziamenti vanno concessi secondo le necessità del territorio e non in base al colore politico ovvero alla fedeltà dimostrata rispetto al potente di turno. Tradisce, poi, un sostanziale disamore per questa terra: una terra non l’ami solo se a comandare sei tu e se sei in grado di controllare tutto; se davvero ami un territorio, lo fai e basta, impegnandoti in tutti i casi e non solo se risulterai vincitore in campagna elettorale. La mia non è una visione romantica della politica, ma la consapevolezza di dover essere più europei e meno medioevali, dove il politico (ed anche il potente di turno) vengano valutati per quello che fanno e possono fare anche se relegati dal popolo all’opposizione.L’arma puntata per paventare “dopo di me il caos” è semplicemente scarica: a non consentirgli di escludere Agropoli dai finanziamenti (se anche fosse davvero lui il comandante del vapore) saranno gli stessi imprenditori che vorranno investire nel territorio, approfittando anche delle opportunità che in tal senso offrirà il PNRR.

Agropoli, nelle loro prospettive, assume importanza strategica perché, nei loro disegni, il porto costituisce una pedina fondamentale ed ineliminabile; non consentiranno mai ad alcuno che la nostra città resti al palo, ben sapendo che dovranno necessariamente relazionarsi con la nuova Amministrazione, alla quale competerà decidere cosa fare del porto.

Non fatevi ingannare dalle parole o dalle intimidazioni (velate o meno che siano); sentitevi liberi di scegliere; siamo noi cittadini, e solo noi, gli artefici del nostro destino: chi ritiene che Agropoli debba essere eterodiretta, voti Mutalipassi; chi invece ritiene che il Sindaco di Agropoli debba essere autonomo – perché solo così potranno essere difesi concretamente i nostri interessi – voti uno degli altri tre contendenti (Pesce, La Porta, Serra).

In politica vi sono aree in cui si governa ed aree in cui si fa sentire la propria influenza o sulle quali, peggio ancora, si opera uno stretto controllo.

Nelle prime il soggetto è direttamente coinvolto giacchè le amministra personalmente; le seconde (soprattutto quelle controllate, quale sarebbe Agropoli nel caso vincesse Mutalipassi) servono a conferire maggiore solidità ed ampiezza alla base di potere detenuta.

E’ naturale, ed anche umano, che chi amministra tenda a concentrare il massimo sforzo per le aree direttamente governate, subordinando a queste quelle su cui opera il controllo, anche perché nell’era dell’immagine conta la presenza e come sai vendere bene il prodotto.

Noi siamo Agropoli, orgogliosi di esserlo; è l’ora di battere un colpo e ritornare ad essere un’area di governo e non di controllo. Antonello Scuderi