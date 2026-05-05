5 Maggio 2026

IL SINDACO DI BELLOSGUARDO AGROPOLESE DI ADOZIONE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

admin 5 Maggio 2026

È Giuseppe Parente il nuovo presidente della Provincia di Salerno.Il primo cittadino di Bellosguardo , vive da tempo ad Agropoli, è stato eletto alla guida dell’ente provinciale, raccogliendo il consenso necessario per assumere l’incarico.

La nomina segna un nuovo assetto politico per la Provincia di Salerno, chiamata ora ad affrontare le principali sfide amministrative e infrastrutturali del territorio.

L’elezione di Parente arriva al termine delle procedure previste e apre una nuova fase di governo per l’area salernitana. Batte nella competizione elettorale il già sindaco di Scafati Pasquale Aliberti

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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