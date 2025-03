IL SINDACO NAPOLI CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Si è tenuto, ieris sera, l’incontro del Partito Democratico a Salerno, alla presenza dell’onorevole Piero De Luca, del segretario provinciale Vincenzo Luciano, dei consiglieri provinciali e dei sindaci del territorio. Al centro del confronto, la candidatura alla presidenza della Provincia, in vista delle elezioni del prossimo 6 aprile. Nel corso della riunione, il dibattito è stato approfondito e costruttivo, con un focus sullo stato di attuazione delle politiche e delle azioni locali. Tutti gli amministratori presenti hanno ribadito la necessità di non disperdere i risultati finora raggiunti e di rilanciare il percorso di crescita, investimenti e sviluppo per il territorio. Ampia e unanime è stata la convergenza sulla candidatura di Vincenzo Napoli, attuale sindaco di Salerno, ritenuto “figura di garanzia, amministratore di grande esperienza, capacità e umanità”.

“Sono estremamente soddisfatto per il forte senso di responsabilità dimostrato da tutti gli amministratori del territorio – ha detto l’onorevole Piero De Luca – Ora subito al lavoro, con determinazione e impegno, per confermare la guida della Provincia e portare a compimento gli importanti progetti in campo per lo sviluppo della nostra intera comunità”. E il segretario provinciale Vincenzo Luciano incalza: “Enzo Napoli saprà ben rappresentare le variegate istanze dei territori con una guida autorevole ed il pieno sostegno del Partito democratico e delle forze del centrosinistra”.

Dal canto suo, Vincenzo Napoli ha detto di aver accettato la candidatura “con spirito di servizio”, ricordando che “Palazzo Sant’Agostino è chiamato a sfide importanti nei prossimi mesi per lo sviluppo di tutte le aree della vasta provincia di Salerno: “Sono onorato per la fiducia che tanti sindaci hanno riposto nella mia persona: la mia presidenza sarà plurale, con me ci sarà un gioco di squadra e attenzione ai territori”, ha annunciato.

