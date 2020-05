(Giovanni Coscia) – Quelle attuale è senza dubbio alcuno una fase molto confusa per il nostro paese. Nessuno poteva aspettarsi, in epoca moderna, un momento così infausto e lontano dai nostri pensieri. Come un periodo di guerra, anche se la differenza è notevole, considerate le minacce via “cielo” di bombardamenti che distruggevano ogni cosa. Ed erano alleati! Il covid19 è forse peggiore sotto altri punti di vista. Ma ciò che è più devastante di un virus e magari di una guerra, è l’esercito infinito dell’ignoranza. Non vale la pena accusare il sistema della “finanza internazionale”, quelli che in pratica occupano tutta la ricchezza del mondo; io li appello come “filantropi”, ma l’indice accusatore, è rivolto a tutti quelli che “deglutiscono” tutte le informazioni che gli vengono fornite, senza alcuna analisi critica. Tutto scorre su di essi, come se ciò che dicono gli altri, ovvero, quelli che “…vanno in televisione”, rappresentano il verbo della verità, ovvero, l’imperialismo morale. Pochissimi si concedono il principio del dubbio, aspetto sostanziale nella quotidianità attuale e pensare quindi, che qualcuno potrebbe nascondere una triste verità. Intendo or dunque, parlare del famigerato MES (meccanismo europeo di stabilità), in quanto quasi tutti gli organi di informazione, nella quasi totalità, stanno propagandando e convincendo gli italiani, che dobbiamo prendere dei soldi a basso costo. A questo punto (mi) sovviene affermare, che l’Italia è divisa in diverse categorie quali: Gli Italiani; i traditori; gli sciocchi. Va precisato dunque, che i traditori sono la parte avversa agli italiani; che gli sciocchi pensano invece di essere contro gli italiani, ed i traditori approfittano degli sciocchi. Nel campo della finanza sussiste una relazione lineare che è il RISCHIO ed il RENDIMENTO. Quindi, nel campo della finanza, maggiore è il rischio, maggiore è il rendimento. A ragion di ciò, quando ci dicono di prendere i soldi dal MES, in quanto costano poco e rappresentano in questa fase un vero affare, bisogna ragionare su alcune cose, quali la PROVENIENZA di quei soldi: sono nostri? E’ in pratica come l’essere sottoposti ad una rapina ed invece di essere “rapinato”, il ladro ti chiede solo una somma del tuo portafoglio, evitandoti una spesa maggiore. E’ pur sempre una rapina, sia chiaro, ed è questo il primo concetto della vicenda MES e dei suoi soldi a basso costo; in secondo luogo, perché i nostri soldi hanno un basso tasso di interesse? Se esiste infatti una relazione lineare RISCHIO/RENDIMENTO, vuol dire che al basso rischio, corrisponde di norma ad un basso rendimento. Nella fattispecie di un prestito il rendimento si chiama TASSO DI INTERESE. Questi prestiti, così come da statuto del MES, sono garantiti! Se un prestito è garantito vuol dire che deve essere rimborsato in via privilegiata, rispetto a tutti gli altri creditori. Ecco quindi, il basso costo del danaro e del basso tasso di interesse.

I creditori, quindi, sono garantiti e che quindi lo Stato Italiano dovrà pagare per prima questo sistema di banche private e prima di ogni altra cosa. Tutti questi organismi, che non rispondono a governi, ai parlamenti dei vari stati, e sono impunibili dal punto di vista penale, forniscono anche prestiti di natura privilegiata. Noi in pratica, non possiamo e non potremo opporci al rimborso e dovremo pagare loro prima di tutti gli altri. Ecco spiegate le motivazioni del basso interesse. E’ basso perché il loro rischio è molto basso se non addirittura iniquo. Gli italiani, in pratica, non tutti per fortuna, stanno applaudendo……una astuzia ed una presa per i fondelli del il creditore, nel mentre non hanno compreso che NOI SIAMO I DEBITORI. Ci avete mai pensato? Ci si è mai soffermati a questi aspetti che la forma del credito legato al sistema bancario, non erudisce il cittadino che è fuori da quel criterio? Sapete che sono soldi virtuali e che vengono concessi in prestito con il sistema della riserva frazionaria? Sapete che la stessa riserva frazionaria andrebbe abolita quanto prima dal sistema usuraio bancario? Quanti italiani conoscono il debito detestabile? Informarsi per favore.