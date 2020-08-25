POLITICA IN DIRETTA DA SALERNO MATTEO SALVINI admin 4 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Continue Reading Previous: ARRIVA MATTEO SALVINI,STASERA A SALERNO DOMANI AD AGROPOLI Articoli correlati ARRIVA MATTEO SALVINI,STASERA A SALERNO DOMANI AD AGROPOLI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA ARRIVA MATTEO SALVINI,STASERA A SALERNO DOMANI AD AGROPOLI admin 10 ore ago CALDORO IN SANITA’ NON NE AZZECCA UNA,DOPO AVER CHIUSO L’OSPEDALE DI AGROPOLI FA POLEMICHE CON L’ASSESSORE SALERNITANO LOFFREDO COLPITO DAL COVID Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa POLITICA CALDORO IN SANITA’ NON NE AZZECCA UNA,DOPO AVER CHIUSO L’OSPEDALE DI AGROPOLI FA POLEMICHE CON L’ASSESSORE SALERNITANO LOFFREDO COLPITO DAL COVID admin 23 ore ago ELEZIONI REGIONALI: IL CAPOLISTA DELLA LEGA, AURELIO TOMMASETTI INAUGURA AD AGROPOLI LA SEDE ELETTORALE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA ELEZIONI REGIONALI: IL CAPOLISTA DELLA LEGA, AURELIO TOMMASETTI INAUGURA AD AGROPOLI LA SEDE ELETTORALE admin 1 giorno ago OSPEDALE DI AGROPOLI”DE LUCA E CALDORO DUE ASSASSINI DELLA SANITA’ IN CAMPANIA”VALERIA CIARAMBINO CI VA GIU’ DURAMENTE/VIDEO,BASILE LA RIPRENDE: “DOV’ERI?” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA OSPEDALE DI AGROPOLI”DE LUCA E CALDORO DUE ASSASSINI DELLA SANITA’ IN CAMPANIA”VALERIA CIARAMBINO CI VA GIU’ DURAMENTE/VIDEO,BASILE LA RIPRENDE: “DOV’ERI?” admin 2 giorni ago AGROPOLI,LA CIARAMBINO CANDIDATA CONTRO DE LUCA PER I CINQUE STELLE ATTACCA DESTRA E SINISTRA/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA AGROPOLI,LA CIARAMBINO CANDIDATA CONTRO DE LUCA PER I CINQUE STELLE ATTACCA DESTRA E SINISTRA/VIDEO admin 3 giorni ago SALVINI DAL PAPETE A TRENTOVA VIAGGIA SULLE MACERIE,IL PARTITO E’ INESISTENTE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA SALVINI DAL PAPETE A TRENTOVA VIAGGIA SULLE MACERIE,IL PARTITO E’ INESISTENTE admin 4 giorni ago