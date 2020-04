I tecnocrati di Bruxelles, unitamente ai padroni cosmopoliti, hanno deciso, da tempo addietro ed a nostra insaputa, nascondendo artatamente l’infame progetto che si preparava sulle spalle degli italiani, di accettare il MES. L’Italia e gli italiani, ad eccezione dei politici che ci governano, dovranno accettarlo senza condizione alcuna. Una sorta di cappio al collo o se si preferisce, scegliere tra una fucilazione o magari l’impiccagione. La morte finanziaria ed economica è stata quindi sancita ufficialmente. Gli stessi politici italiani, che figurano in maniera sempre più palese come maggiordomi alle dipendenze del grande capitale, hanno concesso da tempo, anch’essi, in maniera verosimile, la propria approvazione. Bisogna solo trovare la giusta via e far si che il popolo accetti, sommessamente, ciò che ad oggi è risultato indigesto al popolo, ovvero il MES stesso. Nei giorni scorsi, “Giuseppi” Conte, ha provato a muoversi in maniera ondeggiante, come un ubriaco, da ridimensionato quale si è rivelato. Il giallo fuxia che lo investe, (grillini più comunisti), aveva detto che il MES si sarebbe fatto, e nel mentre di queste sue dichiarazioni, aveva ritrattato, asserendo che “giammai si sarebbe fatto il MES” ed ha successivamente dato conto, insieme al suo scudiero fido, GUALTIERI, ministro dell’economia, che l’euro gruppo aveva aperto alla possibilità di questa strada da percorrere, ma che lo stesso MES verrà utilizzato da altri paese e non dall’Italia. Intanto l’Euro gruppo, ha approvato la possibilità di adottarlo anche in Italia. Il nostro paese, ha dichiarato Conte, utilizzerà gli EUROBOND e mai il MES. (Conte, ma ci sei oppure ci fai?)E’ altresì evidente che la Germania, della signora Merkel, già da tempo aveva detto, con appoggio l’appoggio del governo Olandese, maestra del rigore assoluto, che mai concederà al nostro paese gli Eurobond. L’Italia dovrà utilizzare, suo malgrado il MES. Chiarito inequivocabilmente dalla Germania della Merkel. E’ evidente che Conte, consegnatici ufficialmente al potere globalista, non ha il coraggio ne la sostanza ne l’intenzione di percorrere la strada unica e risolutiva per l’Italia: uscire dall’Europa. Per questo, aveva tacciato Salvini e la Meloni, di chissà quale nefandezza, attraverso il comunicato avvenuto a reti televisive unificate. Meloni e Salvini, infatti, predicano da tempo, che l’unica soluzione praticabile e decorosa per un popolo glorioso quale fu quello italiano è uscire dall’Europa. Infatti, è da ritenere che gli Eurobond verranno respinti e quindi si accetterà sommessamente il MES e sarà la fine della nostra Patria. Sino ad ieri il MES era inammissibile per tutti, da oggi nel pubblico dibattito, figura come “plausibile” se non addirittura come la unica e migliore strategia da adottare. Sul quotidiano turbo mondialista, “LA REPUBBLICA” vi è riportato l’intervento di Marcucci del PD, il quale asserisce testualmente, che “ è sbagliato sin dal principio, il NO al MES. Tutta la sinistra, però, ha aperto a questa strada. Anche un signore, che nessuno dimentica in Italia, quale Romano Prodi, ha dichiarato che il MES deve essere discusso e accettato con serenità. Parole da forcaiolo. E lo stesso Marattin, economista rosso, guarda caso di Italia Viva di Renzi, ha apertamente detto che il MES non è un mostro. Si tratta quindi di un gioco che i potenti devono imporre e fare accettare. Poco alla volta e l’inammissibile diventa ammissibile ed inevitabile. Siamo messi davvero male. E per chiudere il concetto in generale, mi rifaccio ad un antico saggio, quale Socrate, il quale affermò: “ La pena che i buoni devono scontare per l’indifferenza alla cosa pubblica è quella di essere governati da uomini malvagi.” Giovanni Coscia

Continue Reading