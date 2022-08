LA CRISI DI GOVERNO

Ci troviamo in un mondo incantato, nel quale Draghi non trova più posto per esercitare le sue funzioni. Eppure era una garanzia per l’Italia e per l’Europa. Gelosie ed incomprensioni, però, hanno avuto la meglio. E Conte ha defenestrato Draghi.

In una politica nella quale i leader dicono quello che è conveniente e noi vogliamo sentirci dire quello che conviene, uno che dice quello che va detto è destinato a finire fuori dalla finestra. La verità, temo, è che Mario Draghi non c’entri nulla con questo paese. Non dico col Parlamento, lo spettacolo d’arte varia del 22 luglio è stupefacente nella sua prevedibilità. E prevedibile è soltanto lo spunto creativo. Non ce si sarà, ma quale sarà. Il premio al miglior fantasista va, senza incertezze, a Giuseppe Conte, il Capitan Fracassa della sfiducia per sfuggire alla logica della sfiducia, come una settimana prima ha detto la sua capogruppo al Senato, Maria Domenica Castellone. E cioè, non una sfiducia aperta, votata in aula, ma una non fiducia in latitanza, tutti fuori dall’aula, in modo da non dare la fiducia e non dare la sfiducia. Ognuno interpreta come gli pare i Dieci Comandamenti, figuriamoci la Costituzione. E così i Cinque Stelle sono riusciti a non dare la fiducia al governo e, quindi, a non darla ai ministri grillini. Ma hanno lasciato questi ultimi al governo. Quanto amerei esercitare poteri medianici per sentire l’opinione di alcuni costituenti, quali Umberto Terracini, Benedetto Croce ed Alcide de Gasperi, in merito alle virtù interpretative degli scamiciati successori di oggi. Siccome il buon esempio rappresenta una scocciatura, ma il cattivo esempio rappresenta una lusinga, la nuova estrosa prassi è stata replicata da Lega e Forza Italia, fuori del governo, ma dentro il governo. Si tratta di un esito impegnativo anche per uno come Silvio Berlusconi che, se, come suppongo, in dissenso da lui, non è un essere di natura divina con poteri di ubiquità. La mattina del 23 luglio, siccome è una persona seria, Renato Brunetta ha pensato personalmente come risolvere il paradosso. Ha seguito l’esempio del giorno prima di Mariastella Gelmini ed ha lasciato Forza Italia. Meglio pochi mesi a sbrigare affari correnti al ministero, cioè in obbedienza al dovere, che un futuro in un partito passato, in fatto di dottrina liberale, da Isiaiah Berlin a Licia Ronzulli. La settimana precedente, si era scritto dell’incoscienza di Conte, ed ora di Berlusconi e Salvini, di far fuori Draghi con la leggerezza con la quale si fa fuori un segretario di sezione(magari le avessero le sezioni). E, naturalmente, per l’idea che sei mesi in meno di Draghi saranno mesi guadagnati. E’, però, soprattutto, per il segnale che si consegna al mondo. Questo povro paese, cronicamente, instabile, con una classe dirigente ferma all’apericena, tritolare di un debito assurdo, e bla e bla e bla, può, giulivamente, fare a meno dell’uomo più autorevole d’Europa. No al Quirinale, perché deve restare a Palazzo Chigi, e poi no a Palazzo Chigi perché intorbida l’acqua(nel senso di Fedro). Carlo Romeo si chiedeva, conducendo la rassegna stampa di Radio Radicale, se questi si rendano conto del mondo nel quale vivono e del momento che vivono, e non credo sia complicato dare una risposta.

Si parla di pensatori convinti che per chiudere la guerra basti invocare la pace e per affrontare la crisi economica basti distribuire soldi, affascinante teoria di un bambino di sei anni. Se non hai soldi, vai al bancomat. Il loro bancomat è lo scostamento di bilancio. Basta fare altro debito e distribuirne di qui e di là. E se poi i mercati, cioè i creditori sollevano qualche perplessità, si tratta di un complotto di George Soros, del Bilderberg e degli euroburocrati. Ecco perché Draghi non c’entra nulla con questo paese, un paese dei balocchi nel quale ognuno pensa di essere una vittima, di meritare un risarcimento. C’è chi non sa come non si sa quando gli sia stato rubato il borsellino ed il futuro. E’ tutta colpa dei poteri forti, dei banchieri, dei magna magna. Piove governo ladro e, dunque, continuano e continuiamo ad affidarci a questi stregoni della prateria, che no non si rendono conto del mondo nel quale vivono e del momento che vivono, e basta loro dire al popolo quello che il popolo vuole sentirsi dire. Le tutele, le garanzie, il welfare, l’assistenzialismo, la giustizia sociale, una serie di morbidissimi slogan senza mai prendere le misure e le contromisure a un mondo il quale negli ultimi trent’anni si è evoluto e si è ribaltato a velocità spaventosa, e noi non ci abbiamo capito niente. Lo abbiamo rifiutato, siamo rimasti indietro e nella pretesa che il nostro ritardo lo paghi il Mago Merlino, Mario Draghi non c’entra niente con questo paese perché è serio, è autorevole, è competente e, soprattutto, perché dice la verità. I soldi non ci sono all’infinito, dal debito bisogna rientrare e si rientra con le riforme che possono essere dolorose ed il futuro si costruisce con fatica nel presente. Troppo complicato. Noi di uno così non sappiamo che farcene, si levi di torno e ci lasci nella nostra Disneyland. Molti hanno sostenuto che, in questa crisi, Draghi abbia messo del suo. I toni erano bruschi e drastici. Qua e là sprezzanti. Non lo so, non mi sembra il punto. Il punto è abbiamo continuato, noi draghisti, a chiederci quanto sapesse maneggiare di arte politica ed intendendo quanto sapesse trovare del Forlani che è in lui. Ma Draghi, il quale è profondamente politico, ma non nel senso ambiguo e mellifluo della tradizione politica italiana, ha voluto, una volta di più ed una volta per tutte, dire come stanno le cose e con questo ha marcato la distanza fra lui e gli altri, e fra lui e noi. E cioè la distanza fra uno che dice quello che va detto e gli altri che dicono quello che è conveniente. E noi, che vogliamo sentire quello che ci conviene. Non poteva che finire così, e non c’è da illudersi. Non si rimpiangerà Draghi né domani né mai, perché a noi farà più comodo sprofondare nel disastro gridando al complotto. Guido Honorati Borgia