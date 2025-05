LA LEGA IN CAMPANIA PUNTA SUL POLIZIOTTO EROE JOHNNY RICCA

Potrebbe essere Johnny Ricca uno dei volti di punta della Lega per le prossime elezioni regionali in Campania. Sovrintendente della Polizia di Stato e attuale assessore comunale a Contursi Terme, Ricca è considerato una figura di grande rilevanza nel panorama politico e istituzionale salernitano, tanto da essere accreditato negli ambienti del Carroccio come uno dei candidati più forti nella provincia di Salerno.

La sua notorietà non è solo legata all’impegno politico. Ricca è conosciuto come il “poliziotto-eroe” per un episodio risalente al 2018, quando salvò la vita a un bambino di appena due anni a Battipaglia, dove svolge da anni la sua attività professionale. Il piccolo, incustodito, si era arrampicato sulla ringhiera di un balcone al primo piano e stava per precipitare nel vuoto. Ricca, resosi conto della situazione, sfondò la porta d’ingresso dell’abitazione e, raggiunto il terrazzino, riuscì ad afferrare il bambino in extremis. Un gesto che gli valse numerosi encomi e riconoscimenti pubblici.

Anche sul fronte politico, Ricca gode di ampio consenso. Alle elezioni comunali del 2021 a Contursi Terme fu tra i protagonisti della vittoria dell’attuale amministrazione, totalizzando 315 preferenze personali, quasi la metà dell’intero bottino raccolto dalla lista. Un risultato che conferma il forte radicamento sul territorio, in particolare nella Piana del Sele e nella Valle del Sele, aree strategiche per la Lega.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Ricca potrebbe essere il nome scelto dal partito per tentare il colpo nella zona sud della provincia di Salerno alle prossime consultazioni regionali, previste per il 2025. Una decisione che resta subordinata all’accettazione formale della candidatura da parte del diretto interessato, ma che – se confermata – rappresenterebbe un colpo significativo per la Lega in Campania.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...