Avvocato Silvestro Amodio

In data 19.10.2021 l’avvocato salernitano Silvestro Amodio militante della Lega ha inviato una email all’onorevole Manfredi a proposito del tribunale di Sala Consilina, questo il testo: “Ho scritto all’on. Manfredi Potenti avvocato di Cecina (provincia di Livorno) della Lega Salvini Premier deputato al Parlamento componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati avente ad oggetto l’ingiusta ed aberrante soppressione dell’ex Tribunale di Sala Consilina (provincia di Salerno in Campania) con accorpamento ad altro territorio regionale al Tribunale di Lagonegro (provincia di Potenza in Basilicata) e la chiusura della Casa Circondariale di Sala Consilina. Con grande soddisfazione in data 30.11.2021 ho ricevuto la mail dell’on. Manfredi Potenti che ha prestato attenzione alla mia istanza per il territorio della provincia di Salerno informandomi di aver presentato sul caso del Tribunale di Sala Consilina un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia e di organizzare un evento mediatico sulla geografia dei circondari dei Tribunali nelle zone territoriali del paese interessate con collegamento on line chiedendomi di prendervi parte al fine di raccogliere le diverse testimonianze dei territori disagiati. L’on. Potenti ha sottoposto la questione del Tribunale di Sala Consilina anche al sen. Giulia Bongiorno ed al sen. Andrea Ostellari Presidente della Commissione Giustizia del Senato entrambi della Lega Salvini Premier come riferito nel colloquio telefonico all’avvocato Silvestro Amodio della Lega Savini Premier della provincia di Salerno.“

QUESTA LA RISPOSTA DELL’ONOREVOLE ORLANDO MANFREDI

Gentile Collega,

nel ringraziarTi della tua ricca e composita relazione, Ti informo di aver depositato una interrogazione

sul caso di Sala Consilina. Ti anticipo, avremmo idea di organizzare un evento mediatico sulla geografia,

con collegamento on-line, raccogliendo le diverse testimonianze dei territori disagiati.

Ti terrò informato e sin d’ora apprezzando una Tua disponibilità a prendervi parte.

Cordialmente,Manfredi

Interrogazione a risposta orale 3-02667

presentato da

POTENTI Manfredi

testo di

Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

POTENTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

la legge n. 148 del 2011, attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente «disposizioni sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», nonché la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie-uffici dei giudici di pace» ha operato la revisione della geografia giudiziaria;

con tale riforma, sono stati chiusi: circa 1.000 uffici di piccole dimensioni, 31 tribunali minori, 37 procure, 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace, in parte recuperati a carico dei comuni;

evidenti disagi e disparità amministrative e giudiziarie sono sorti a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina accorpato, secondo l’interrogante, illogicamente, fuori regione, al Tribunale di Lagonegro in Basilicata, così come pure altri disagi ha comportato la chiusura della casa circondariale di Sala Consilina che oggi si avvale della casa circondariale di Castrovillari in Calabria, oppure di Potenza in Basilicata e/o di Salerno;

i carichi di lavoro medio ammontavano, per il Tribunale di Sala Consilina, a 11.830 affari a cui andavano aggiunti 1.300 affari per la sede distaccata di Sapri, per un totale di più di 13.000 affari;

l’indice delle sopravvenienze medie, nel periodo 2006-2010, era pari per il Tribunale di Sala Consilina a 4.147, mentre nel caso del tribunale di Lagonegro si fermava a 3.751;

il Tribunale di Sala Consilina, nel rispetto della complessa e articolata situazione geografica della provincia di Salerno, era altresì naturalmente preposto ad assicurare il riequilibrio fra gli uffici giudiziari salernitani e, in particolare, l’indispensabile alleggerimento del carico e del volume di affari e di contenzioso –:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, al fine di adottare opportuni correttivi in relazione agli effetti della legge n. 148 del 2011, attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

(3-02667)

A PROPOSITO SI REGISTRA LADICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO AMODIO

Ringrazio pubblicamente l’on. Manfredi Potenti avvocato di Cecina (provincia di Livorno) della Lega Salvini Premier deputato al Parlamento componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per la squisita attenzione e sensibilità istituzionale che pone con ragguardevole solerzia e con rilevante sinergia parlamentare-mediatica-territoriale coinvolgendo testimonianze dirette della nostra provincia di Salerno nel dialogo tra cittadini con rappresentanti illustri del Parlamento e della Lega Salvini Premier per la città di Sala Consilina, per l’intero Vallo di Diano e per le zone interessate del Golfo di Policastro territori sempre umiliati da ingiuste decisioni imposte dall’alto dei governi di sinistra. Sono onorato e gratificato dell’invito a partecipare all’evento mediatico sulla geografia dei Tribunali con collegamento on line rivoltomi dall’on. Manfredi Potenti, che, senza voler alimentare superflue polemiche dalle quali prendo sempre le dovute distanze, dalla Toscana è stato l’unico parlamentare a rispondere per iscritto alla mia istanza sul caso del Tribunale di Sala Consilina a differenza di qualche rappresentante locale campano” .