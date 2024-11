LA LEGA VUOLE PORTARE IL POLIZIOTTO EROE ALLA REGIONE

ASSESSORE E POLIZIOTTO SALVO’ UN BAMBINO MAROCCHINO AL RIONE STELLA DI BATTIPAGLIA

Il poliziotto-eroe in Consiglio regionale. Negli ambienti della Lega si fa sempre più spazio un’indiscrezione: Johnny Ricca, sovrintendente della polizia di Stato e assessore nella sua Contursi Terme, potrebbe essere uno dei candidati di punta del Carroccio in provincia di Salerno in vista delle consultazioni che ridisegneranno il parlamentino campano. Un nome assai noto, il suo, in particolare per un atto d’autentico eroismo risalente al 2018: nel rione Stella di Battipaglia, città nella quale da decenni esercita la sua attività professionale, il sovrintendente salvò la vita di un bimbo di due anni. Il piccolo stava per lanciarsi dal primo piano di una palazzina mentre il padre, un bracciante agricolo di origine marocchina, dormiva su un piumone, disteso a terra sul pavimento di casa, e la madre non c’era: il fanciullo era a cavalcioni sulla ringhiera quando sopraggiunse il poliziotto contursano, che con uno spintone ruppe la porta d’ingresso, si precipitò sul terrazzino e lo afferrò, scongiurando il peggio. Pure per quel gesto intrepido, Ricca ha fatto incetta di encomi e riconoscimenti.



Il Sovrintendente della polizia è anche molto apprezzato sul piano politico, tant’è che in occasione delle ultime elezioni comunali a Contursi Terme, Anno Domini 2021, ha letteralmente tirato la volata all’amministrazione attuale, risultando il più votato tra tutti i candidati, tanto da conseguire quasi la metà delle preferenze riservate all’intera lista. Assai benvoluto nel Salernitano, in particolare nella Piana e nella Valle del Sele, Ricca s’è guadagnato la stima e l’amicizia di esponenti di spicco della Lega. Insomma, da indiscrezioni che trapelano da ambienti politici del Carroccio, il sovrintendente del Commissariato di polizia di Battipaglia potrebbe rappresentare il nome sul quale puntare per provare a sfondare nel Salernitano, specie nella zona Sud, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Ragionamenti subordinati, ovviamente, all’accettazione della candidatura da parte dell’assessore contursano. Una scelta mirata e ragionata da parte della Lega.

