LA MELONI ATTACCA DE LUCA: “IN CAMPANIA FINANZIATE LE SAGRE DEL FAGIOLO DELLLE PATATE E DEL CACIOCAVALLO”

La premier a Porta a Porta, su Rai 1, ha fatto una chiosa sulle voci di spesa nei bilanci della regione amministrata dal governatore dem. Nel salotto di Porta a porta, con Bruno Vespa, la premier Giorgia Meloni è tornata sugli insulti che le ha rivolto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore l’aveva ingiuriata dopo che un corteo di sindaci del Sud giunto a Roma per protestare era stato bloccato dalle forze di polizia.

Gli amministratori locali chiedevano, tra le altre cose, lo sblocco dei fondi per il Sud. Proprio sui fondi la premier ha voluto fare una chiosa: «Se uno guarda l’utilizzo dei Fondi, in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello. Mi chiedo se queste sono le priorità. Spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori».

