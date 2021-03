(Giovanni Coscia) – Come era nelle previsioni. Oramai da tempo sapevamo che i famigerati colori regionali, accentuassero la loro tinteggiatura. Da Giallo ad Arancione ed anche più scuro e da scuro arancione al Rosso. Un copione che si presenta identico ai mesi scorsi. Un copione già vissuto, visto e rivisto, nel mentre la narrazione è sempre la stessa. Dopo la cosiddetta “FASE 2”, con relativi alleggerimenti delle misure attuate, legate al contenimento della pandemia o magari a frenarne la corsa, accade che non si esce dalla emergenza, come si lasciava intendere, ma al contrario e con rapidità da SUPERMAN, più veloci della luce, nel mentre riprende la salita dei contagi, è necessario tornare alla “FASE1”, ovvero, quelle restrittive e quelle dei LOCK DOWN. L’unica narrativa che accompagna questa fase, oserei chiamarla o definirla “fobopolitica”, ovvero, la strategia che la politica induce al popolo con le sue strategie sanitarie, che con la sua narrazione “errante”, mira a terrorizzare i cittadini, di modo che gli stessi, accettino ogni tipo di misura restringente perché ne va della loro vita.

IN precedenti articoli, la nostra testata, ed in primis chi firma l’articolo, aveva di già avvertito che entro marzo vi sarebbero state nuove restrizioni, causa risalita dei contagi e che quindi si sarebbe ripresa la strategia della “tensione sanitaria” con persone intubate, e tanti altri che intasano le terapie intensive, ove non vi sarà più posto. Fame d’ossigeno in ogni parte d’Italia; ecco cosa avevo narrato, e che mi ha suggerito un nuovo, forse, aggettivo per qualificare la paura e l’imposizione della politica: LA FOBOPOLITICA. Infatti accade esattamente quanto previsto, in virtù di giornali legati al potere che annunciavano da tempo le terapie intensive in grande affanno e che gettavano il segnale agli italiani, tanto da prepararsi alla nuova chiusura. In pratica e per dirla in breve, dovevamo prepararci ad un nuovo lock down a causa delle terapie intensive strapiene. E sovviene l’obbligo di ragionare su questa faccenda e consiste nel fatto che nei prossimi 15 giorni, le terapie intensive, non sono già stracolme? Cosa hanno fatto i politici per portarci a questa assurda e ripetuta condizione di vita? Perché non hanno provveduto ad acquistare vaccini per consentire l’ammorbidimento della pandemia? Perché si litiga sulle tangenti della mascherine, e non ci si propone per salvare la vita umana? Ecco ancora la fobo politica. La paura che la stessa politica induce agli italiani. Per questo, tutto cambia, al fine di non cambiare nulla. Mio nonno diceva che ….”l’Italia è finita nel 45”. Forse non aveva proprio tutti i torti. Considerata la classe politica inefficiente che ci ritroviamo. BASTA.