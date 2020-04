In un momento di reale tragicità, laddove l’economia di ogni singolo cittadino è sottoposto a dura prova, ci si attende dallo stato il sostegno in questo delicato momento. Le tanto decantate virtù dei “grillini”, ovvero di essere al fianco dei cittadini e delle problematiche tutte, sembravano aver trovato un possibile sostegno per una politica che per anni ha devastato uno stato “pseudo sociale, sempre alla ricerca di un rilancio per le aziende e per le economie di ognuna di esse. E invece, come il gioco delle tre carte, i grillini e la presunta politica dell’occasione perpetua, hanno tirato giù la maschera: quella dell’infamia. Quella del tradimento alle spalle, come una coltellata che ha ricordi di radici profonde: “TU QUOQUE”. Chi non ricorda questa frase? Dalla storia dell’antica Roma, si passa ai giorni nostri anche se son trascorsi circa 2000 anni da quel momento che tutti noi ricordiamo. E chi poteva ottemperare ad un gesto del genere se non qualcuno che del suo paese se ne frega? Quel giggino di Pomigliano d’Arco, Ministro degli Esteri, che ha erogato, o meglio, tolto dalle casse della nostra defunta Italia, un cospicuo gruzzolo di danaro. Non è una FAKE NEWS come ne sentiamo in questi ultimi tempi, ma è una realtà tragica e grottesca. Luigi Di Maio, ha erogato, inopportunamente e sciaguratamente un contributo di 50 milioni di EURO alla Tunisia. Lo ha confermato nella seduta al parlamento e che il finanziamento elargito al paese africano era parte di un MEMORANDUM DI INTESA di oltre otto anni fa. Si è affrettato, come un forsennato pazzo, come una furia scatenata ed ha erogato ulteriori 21 MILIONI DI EURO anche alla Bolivia. Chissà, forse il malcapitato e scapestrato Giggino 5 stelle, non sa che i MEMORANDUM non sono per nulla vincolanti a patti di governo e di leggi prestabilite retroattive. Non vi erano necessità e scadenze nell’erogare i contributi su descritti. Nessuno. Giggino Di Maio, ha dimenticato forse, che la UE, ci ha abbandonati in questo momento storico e intriso di difficoltà. Viviamo un flagello chiamato CORONAVIRUS, che dovrebbe rafforzare in maniera più netta, l’unità tra gli italiani ed il proprio stato, il proprio governo. I politici dovrebbero rispettare quanto stato demandato loro, ma non ha avuto il consenso di nessuno. Nemmeno di quel Beppe Grillo tanto amico di un certo GIACINTO AURITI, fautore della moneta alternativa all’euro stesso. Una sorta di sovranismo economico, che il nostro governo non accettò. Eppure aveva ragione AURITI, visti i risultati. Il coronavirus, con i suoi decreti, annovera infatti, la clausola di RESCISSIONE TOTALE DI OGNI VINCOLO E DI OGNI INTESA REGRESSA. Bisognava recedere da quel memorandum datato 2012. 70 MILIONI di EURO buttati, che dovevano rimanere nella nostra patria, considerando che medici ed infermieri, combattono in questo momento tragico con un nemico invisibile, e quel personale che noi tutti chiamiamo ANGELI, ogni giorno lavano le proprie mascherine PERCHE’ NON HANNO LE MASCHERINE DI RICAMBIO. E’ da ritenere, dunque, che stoicamente Giggino, elargirà ancora contributi agli stati esteri, che nulla hanno mai dato alle nostre casse ed alle nostre finanze. Giggino ha regalato i soldi dei nostri sacrifici, che servivano ai nostri concittadini e compatrioti. Non va dimenticato che nei prossimi giorni, il comitato congiunto dovrebbe erogare ulteriori 500 milioni di euro per i fondi delle cooperazioni. Saranno ulteriori 500 milioni sottratti alla nostra patria. E pensare che sono stati erogati solo 400 milioni di euro alle famiglie indigenti, mentre se ne potevano erogare almeno 900 di milioni e risollevare le famiglie in crisi. I 5 stelle ed il governo di sinistra erogano solo 600 euro di miseria economica per il mese di Aprile e forse anche a Maggio. Giggino ha fatto passare gli italiani sotto le Forche Caudine. Nulla per il potenziamento sanitario. NULLA. Le conclusioni sono ovvie. Il nemico è invisibile, ma la trincea dove si combatte è visibilissima a tutti. Una trincea che si chiama ITALIA ed il governo tutto, con la complicità infame dei 5 stelle, ha disertato la stessa trincea. E’ inutile che i grillini sollevino i vessilli nazionali. Ci hanno tradito. E per fortuna, i sondaggi che al 01/04/2020 davano i 5 st(a)elle in ribasso al 13%, questa sciaguratissma decisione, li farà precipitare nel precipizio che meritano. Forse un pozzo pieno di letame. Giovanni Coscia

