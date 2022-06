Solo una spartizione di potere e arroganza politica intrise di cecità amministrative senza contegno. Questa è oggi la lettura che viene fuori dalle prime battute del dopo elezioni con i brogli acclarati. Un’armata brancaleone già con le mani sui posti, le nomine ancor prima che venisse proclamato il consiglio comunale e per questo motivo non poteva indossare la fascia tricolore con la quale si va anche a coricare tanto per rendere partecipe anche la moglie alla quale Franco Alfieri ha detto di non dover salire al municipio. Faccia gialla è diventato l’uomo delle passerelle, ormai lo chiamano in tutti i luoghi di Agropoli dove il lecchinaggio la fa da padrona. Nell’unico posto dove sarebbe dovuto andare (sopralluogo dalle alghe), non ci è andato. Agropoli sta attraversando un periodo amministrativo molto negativo e rischia di passare da palo in frasca con la scadente amministrazione uscente alla quale si sostituisce quella attuale. La prima giunta, peraltro pubblicizzata da un comunicato a firma staff ma senza lo staff, è una lettera di Ponzio Pilato, hanno demandato tutto ai tecnici comunali senza dare un indirizzo politico amministrativo perchè non ne sono capaci. leggete:

Questa mattina prima seduta di giunta per l’Amministrazione Mutalipassi(faccia gialla). Questi alcuni dei provvedimenti deliberati:

– Atto di indirizzo al responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva di disporre un controllo di tutte le alberature presenti su Piazza della Repubblica e via Pio X, compiendo gli interventi del caso al fine della loro messa in sicurezza;

– Al responsabile dell’ufficio Demanio è stato richiesto di attuare tutte le procedure e gli adempimenti necessari per la rimozione della posidonia in esubero sulle spiagge, sia per quella recente che per quella accantonata, in particolare sugli arenili della Marina e del Lido Azzurro;

– Atto di indirizzo per l’accelerazione dell’iter per la costruzione del Commissariato di Polizia di Stato e quello relativo alla nuova Compagnia Carabinieri;

– Atto di indirizzo è stato fornito affinché si proceda in maniera celere all’avvio dei lavori di restyling del Parco “Liborio Bonifacio” di via Taverne.

Vi pare questo un comunicato di una giunta che si rispetti? Hanno demandato tutto ai funzionari lavandosi le mani senza dare nessuna indicazione politico amministrativa. E poi per il turismo non c’è niente. Sembra che il povero Roberto Apicella abbia chiesto dei fondi per fare delle manifestazioni, cosa che faceva anche prima di diventare assessore, e gli sono stati promessi. E’ evidente che non gli fanno fare quello che lui pensa e immagina. L’assessore al turismo deve entrare nei lavori pubblici, nel commercio, nell’impostazione di sviluppo della città, nei fondi del pnrr, nell’urbanistica, in tutti i settori perchè questa è una città a vocazione turistica. Non possono limitare il turismo a una manciata di manifestazioni secondo i criteri di Paola Mangone. L’assessorato al turismo assente da 15 anni non può e non deve ridimensionarsi in questo modo, è l’assessorato più importante. La buona volontà e l’applicazione di Roberto Apicella saranno sostenuti da Faccia gialla e dal resto della giunta municipale, dal consiglio comunale e dalla lista dove è stato eletto con due consiglieri Comite e Abagnale? Il turismo prevede anche l’organizzazione dei siti storici e di servizio insistenti ad Agropoli. La gestione del cine teatro, tutto il patrimonio comunale, la gestione delle spiagge tecnicamente è in mano al demanio ma di fatto è in possesso del turismo. Il commercio, fra l’altro affidato proprio allo stesso assessore, va gestito in tema turistico. La pulizia delle strade, la manutenzione interamente gestita dall’Agropoli Cilento servizi. Il castello e gli info point in mano a chi sono essendo abbandonati, senza professionalità e con dipendenti sotto pagati? Questo tanto per dirne qualcuna. Il lavoro per il nuovo assessore al turismo è notevole e non si può ridurre ad organizzare eventi e questo faccia gialla e il resto della giunta devono saperlo. E poi va organizzato l’ufficio turismo monopolizzato da Paola Mangone, inquadrate le associazioni, le pro loco. L’assessorato al turismo ha una forbice di movimento molto ampia. Le manifestazioni da organizzare con quattro soldi vuol dire mortificare la città di Agropoli, sono l’ultima cosa. Se questo assessorato viene gestito con sufficienza e noi non lo pensiamo è inutile averlo ridato alla città, se viene curato e valorizzato anche senza soldi per fare effimere manifestazioni, darà risultati importantissimi. E il nuovo politico Apicella ha i numeri per dare discontinuità alla crisi del turismo e al fallimento turistico degli ultimi 20 anni. Sergio Vessicchio