L’ANNUNCIO DI FRANCO ALFIERI

“Sono stato eletto consigliere nazionale dell’Anci in quota Anci Campania. Ringrazio il Partito Democratico per aver indicato il mio nome e i colleghi sindaci che, votandomi, hanno riposto in me la loro fiducia. Metterò a disposizione la mia lunga esperienza amministrativa per dare un contributo fattivo teso alla risoluzione dei tantissimi problemi che attanagliano gli enti locali.” afferma Franco Alfieri sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno

