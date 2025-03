L’EX SINDACA DI SAN MARZANO SUL SARNO, CARMELA ZUOTTOLO SI CANDIDA ALLA REGIONE

Carmela Zuottolo lancia la volata a Forza Italia in Campania: “In regione saremo determinanti per il centrodestra. San Marzano sul Sarno resta al centro del mio impegno politico”

Carmela Zuottolo, responsabile provinciale delle Libere attività e Professioni di Forza Italia a Salerno e già sindaca di San Marzano sul Sarno, riflette sulla sua esperienza nel partito fondato da Silvio Berlusconi e sull’attuale fase di ridefinizione del partito, delineando le prospettive in vista delle prossime elezioni regionali. Secondo la Zuottolo, Forza Italia conserva un ruolo centrale nella politica italiana grazie alla sua tradizione moderata e riformista.

“Forza Italia sta attraversando un momento di ridefinizione, ma rimane il principale punto di riferimento per i moderati. La nostra missione è lavorare per un’Europa e un’Italia fondate sui valori della cristianità, della libertà, della democrazia e della sussidiarietà, mettendo sempre al centro la persona umana”, ha dichiarato la Zuottolo, evidenziando anche la recente conferma del partito come principale forza moderata, liberale e cattolica in Italia.

Soffermandosi sul futuro della Campania, Zuottolo ha ribadito il peso politico di Forza Italia nel centrodestra. “Siamo e saremo determinanti. Forza Italia è un partito essenziale per la coalizione e per l’equilibrio politico. Abbiamo un candidato forte come Fulvio Martusciello, un uomo con un’esperienza elettorale consolidata. Ha dimostrato di essere un caterpillar nelle scorse campagne elettorali. Il centrodestra deve rimanere compatto per affrontare con successo le prossime elezioni regionali”, ha sottolineato.

Affrontando la situazione politica nella provincia di Salerno, l’ex sindaca ha espresso il suo punto di vista sulle dimissioni di Franco Alfieri e sulla prossima elezione di un nuovo presidente provinciale. “Le dimissioni di Alfieri aprono scenari complessi, ma rappresentano anche un’opportunità di riflessione collettiva su come rilanciare l’azione politica sul territorio. Forza Italia è il partito garantista per eccellenza e, fino all’ultimo grado di giudizio, non esprimiamo sentenze. Tuttavia, non possiamo ignorare che la scelta di Alfieri da parte del governatore Vincenzo De Luca e del Pd si sia rivelata problematica per la provincia. Diversamente, il predecessore di Alfieri, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, aveva dimostrato un’attenzione concreta alle esigenze dei cittadini e dei sindaci senza distinzioni politiche. La politica non può vivere senza i cittadini e sono loro a dare il vero giudizio”, ha aggiunto la Zuottolo.

Infine, la Zuottolo ha parlato del suo attuale ruolo in consiglio comunale a San Marzano sul Sarno, ribadendo il suo impegno per la comunità che guidato come sindaca. “Rimanere in assise significa continuare a lavorare con responsabilità e dedizione per il bene della comunità. Fare politica non è un obbligo, ma una scelta dettata dalla passione e dalla volontà di incidere sul territorio. San Marzano sul Sarno sarà sempre al centro del mio impegno, non solo a livello comunale, ma anche provinciale, regionale e governativo”, ha concluso.

