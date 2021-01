(Giovanni Coscia) – Fingono di litigare e si minacciano a vicenda. Dicono ai loro servi dei “giornaloni” di scrivere che il Governo è ormai arrivato al capolinea, ma alla fine questi vergognosi politici che sostengono il Conte bis sono più uniti di prima: Renzi, Zingaretti, Bersani, Speranza, Di Maio, Conte stesso, Franceschini e compagnia sono un blocco inamovibile di cemento, coesi e protetti dal Capo dello Stato, che ha fatto e farà di tutto per andare avanti con questo premier e con i suoi dannosi ministri fino al 2023. E i 5 stelle, pronti a coalizzarsi anche col demonio. Tutti hanno un unico scopo: rimanere incollati alle proprie poltrone. Si evita così, di conferire voce gli italiani, che avrebbero qualcosina da dire sull’esecutivo giallorosso e su chi, nelle agiate stanze del Quirinale, lo protegge, sperando di essere rieletto, alla scadenza del mandato. Fuori dal Palazzo, intanto, il Paese boccheggia, il numero dei poveri aumenta e gli aiuti alle categorie massacrate dalle chiusure, dovute a una scellerata gestione dell’emergenza sanitaria, non arrivano. I ristoratori sono già alla canna del gas, mentre gli imprenditori del turismo sono addirittura derisi dalle elemosine di un Governo inetto e di politici fuori dalla realtà, come il leader del Pd, Zingaretti, che presiede anche quella Regione Lazio che, come ristoro per la chiusura prolungata, ha pensato di far arrivare 8mila euro agli hotel a cinque stelle, che ne spendono 20/30 mila al mese (quando va bene) solo di affitto. Siamo alla follia, insomma, ma Renzi continua a occupare le prime pagine dei giornali per le sue bizze, finalizzate a ottenere qualche spazio di potere in più. Il Bullo fiorentino parla e straparla, dice che sul Recovery Plan si gioca il futuro del Paese, ma non entra nello specifico dei provvedimenti, limitandosi a contestare il metodo: vuole governare anche lui i miliardi che arriveranno, magari per indirizzarli, come faceva con la Fondazione Open, alle sue gentili amiche, allora anche colleghe di governo. Non ha detto, però, il Bullo, che il Recovery Plan abbozzato da Conte è una vergogna assoluta, per alcune scelte incredibili, come destinare appena 3 miliardi (su 196) al turismo, che rappresentava (nel 2019) oltre il 13 per cento del Pil nazionale. Poi, con la pandemia e con le cervellotiche decisioni del Conte bis, il turismo è letteralmente sprofondato. Naturalmente, a Renzi, a Franceschini (che dovrebbe occuparsene) e a Conte delle sorti delle aziende che vivono di turismo importa poco o nulla. Così come Gualtieri non pensa minimamente ad aiutare i ristoratori, che un giorno sì e l’altro pure protestano anche sotto Palazzo Chigi. Il Paese, insomma, è allo sbando.

Ma “Il Fatto Quotidiano” di Travaglio, dove lavorano i più calorosi ultras di Conte e Di Maio, si prodiga quotidianamente a tessere lodi al premier ed ai suoi ministri, soprattutto se grillini. Nessuno di questi signori – uomini di governo, giornalisti-tifosi, parlamentari di maggioranza – si occupa della situazione drammatica di moltissime famiglie e di decine di migliaia di imprese, ormai destinate alla chiusura: il 2021 rischia di aprirsi con tensioni sociali tragiche, ma tutti guardano altrove. E i “giornaloni”, quelli di potere, sono pieni delle finte di Renzi, dei moniti di Mattarella, dei tormenti di Conte. Siamo al capolinea, sì, ma non del Governo, come minacciano questi cialtroni travestiti da politici: siamo alla fine della nostra povera Italia, se non ci sarà subito un sussulto di dignità, da parte di un popolo che si sta abituando anche alla privazione delle libertà personali. Ci facciamo dire da Conte e da Speranza se e dove possiamo andare: è inaccettabile. Mettiamo un punto e ripartiamo da zero. O, meglio, da quella che i “compagni” dicevano essere la più bella Costituzione del mondo, ma che ora, per fame di potere, calpestano, in nome di un’emergenza sanitaria, che stanno utilizzando esclusivamente per i loro fini. Se vogliamo davvero che il 2021 sia l’anno della ripresa, l’anno della riscossa, ribelliamoci a questa dittatura sanitaria: tuteliamo la nostra e l’altrui salute, ma facciamo in modo, tutti insieme, che nessuno tocchi più, in alcun modo, i nostri diritti costituzionali. A partire dalla libertà.