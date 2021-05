(Giovanni Coscia) – “MAI COL PD, MAI COL PARTITO DI BIBBIANO, MAI CON RENZI”. GOVERNEREMO DA SOLI! Era la voce del popolo grillino, i quali, in tempi non sospetti, gridavano dai palchi italiani delle piazze e dalle tv nazionali, lo slogan che praticamente doveva cambiare l’Italia ed il suo progetto politico. Ma è storia conosciuta, divenuta anche avariata tanto che lo stesso ex movimento rivoluzionario, si è incollato alle poltrone, meglio delle peggiori caste. I grillini sono il riassunto del tradimento agli elettori e quello che doveva essere il progetto degli italiani comuni mortali nelle pieghe dello stato, si è dimostrato invece come l’accaparramento esasperato del potere, gestito molto male, in virtù di scarsa o poca professionalità, tra persone, dapprima impiegati al supermercato o magari nullafacenti, ed oggi si ritrovano a sedere sulle poltrone del senato o della camera e decidere, così come dice loro il padrone. E così Grillo ha stuprato collettivamente gli italiani. Tutti in una volta, scoprendo che il “VAFFA” era per chi lo avrebbe votato, consegnandogli decisioni politiche da adottare per i futuri governi. Senza dimenticare i NO TAV, NO TAP, NO CHIUSURA ILVA, NO EURO, NO DRAGHI, NO 3 MANDATI, NO SBARCHI e per meglio ricordare…. MAI COL PD e mai con RENZI. E aggiungerei anche il NO ai privilegi parlamentari. Oggi l’esatto contrario. Assurdità che nessuno deve dimenticare, perché, come ha detto Vittorio Sgarbi, uno che di politica e non solo, se ne intende, aveva ricordato che l’accordo proprio col PD, aveva un significato particolare e che riguardava la situazione del figlio di Beppe Grillo, sulla presunta violenza di gruppo ai danni di una ragazza.

Non a caso, l’accordo col PD che propose BONAFEDE, ex Dj, al dicastero della giustizia. Grillino doc, e l’accordo con quel governo fu cosa fatta. Ecco perché crollò il governo giallo-verde. Altro che Papete. Il progetto dei grillini, era ascoltare ed ubbidire il proprio padrone. Loro, schiavi e servi di un sistema, si trovavano come d’incanto, al cospetto di una realtà a loro stessi celata. La scatola di tonno era stata aperta e tutti loro vi si erano infilati all’interno chiudendosi ermeticamente. Molti dimenticano le parole della senatrice Paola Taverna, simbolo della riscossa femminile tra i grillini, quando ella stessa affermava che stare col PD era come stare un po con i truffatori, perché prendevano in giro la popolazione. E ora che dire di tutto ciò che è stato stravolto dagli stessi pentastellati? Accordi con tutti, anche con DRAGHI che accusavano di rappresentare il sistema bancario ai quali erano contrari. In pratica e per farla in breve, anche se è molto difficile, i 5 stelle, hanno fatto politica, contraria a quanto avevano proposto nei loro programmi. Il grande inganno; il grande bluff della storia repubblicana. Volevano ripulire lo Stato ed invece hanno immerso le mani nei posti più impensabili. Hanno on pratica STUPRATO gli italiani tutti. Ed a nulla servono i proclami della rivincita grillina. Verso chi e con che cosa? Con quale credibilità? Per fortuna hanno decretato la loro morte politica. Si rimpiange il vecchio sistema. Si rimpiange Mastella, tanto contestato da Grillo per la festa dei suoi 30 anni al governo! Hanno contestato De Mita e tutto quell’apparato. Hanno contestato Renzi ed il suo sistema. Oggi, i grillini ci fanno rimpiangere quel vecchio sistema. Hanno fatto in una sola legislatura, quanto di peggio, in 50 anni, ha fatto la vecchia e famosa “balena bianca”. Governano al contrario di quanto avevano proposto. Ma ci si chiede: Ve ne siete accorti della presa per i fondelli di questi cari grillini? Ora basta. Il “REQUIEM” ve lo siete dati da soli, ma avete distrutto il paese. E ora per favore, a voi il vero VAFFA, e gli italiani tutti vi dicono: “ite, missa est”.