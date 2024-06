MARTUSCIELLO(FORZA ITALIA): ” IO CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE, ME LO HANNO CHIESTO GLI ELETTORI”

“Non l’ho chiesto io, penso lo abbiano chiesto gli elettori”. Cosi Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, risponde ai giornalisti che gli domandano sulla possibilità di una sua candidatura a Presidente della Regione Campania, a margine di un evento a Castelvolturno cui era presente anche il presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri. “Io non ho chiesto, né rivendico nulla – ha aggiunto Martusciello – penso questa sia la differenza e la novità. Sono stati gli elettori campani a chiederlo, premiandomi come il più votato in Campania. E’ la ragione per la quale andiamo avanti. Non mettiamo bandierine non servono. Lavoriamo da subito per un progetto serio”, ha concluso il coordinatore forzista.

