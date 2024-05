MARZIA FERRAIOLI PASSA CON LA LEGA

“Diamo il benvenuto a Marzia Ferraioli, deputata nella XVIII Legislatura, che oggi aderisce ufficialmente alla Lega”. A darne notizia è il commissario regionale della Lega, senatore Claudio Durigon, che sottolinea: «In Marzia ho trovato viva la passione per le battaglie della Lega che da oggi saranno anche le sue: identità, sicurezza, lavoro, trasporti, sanità. Oggi, schierarsi con la Lega significa porsi a difesa di tutti gli italiani, e quindi dei campani che ogni giorno devono destreggiarsi tra le ‘euro follie’ di Bruxelles e la cattiva gestione di De Luca che, in Campania, ogni giorno batte un nuovo record negativo. È arrivato il momento di dire basta e voltare finalmente pagina. La classe dirigente campana della Lega sta facendo un ottimo lavoro. Avanti così!».

Docente universitaria di Diritto processuale penale, Marzia Ferraioli fu eletta deputata nel 2018, con Forza Italia e il centrodestra, nel collegio uninominale di Agropoli, battendo anche il favorito Franco Alfieri (centrosinistra) e Alessia D’Alessandro (M5S), unica candidata a strappare un collegio in Campania al Movimento 5 Stelle.

Lo strappo con gli azzurri risale all’agosto del 2022, quando non fu inclusa nelle liste per le elezioni politiche del mese successivo. A muovere le fila è stato anche il deputato Attilio Pierro il quale ha lavorato benissimo in quiesti mesi.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...