Il suggestivo slogan della sua candidatura “DESTINAZIONE AGROPOLI” rappresenta la continuità con la parte pulita del Natale di Agropoli. Ma se il trenino e il mercatino del centro storico erano la parte sana, la destinazione finale “La casa di Babbo natale” è stata una “destinazione” da dimenticare perchè terminava la corsa sbattendo contro l’imbroglio, il sudiciume, il malaffare di cui abbiamo denunciato l’essenza. La DESTINAZIONE di La Porta dovrà avere nuovi propositi, deve essere la cima della bontà, la rappresentanza di una nuova Agropoli. Ci riuscirà La Porta? Perchè La Porta ha favorito il malaffare del centro storico, perchè non si è opposto? Perchè non ha frenato l’escaletion vergognosa dalla pro loco pezzotta? Utiliziamo la casa di babbo Natale perchè lo slogan ” DESTINAZIONE AGROPOLI” è stato utilizzato per il Natale agropolese,ma l’illegalità diffusa della casa di babbo Natale è l’icona preponderante di quanto si è verificato ad Agropoli negli ultimi anni ed è una destinazione alla quale La Porta non deve arrivare. Non abbiamo mai apprezato l’azione politica di Massimo La Porta, l’abbiamo sempre contestata ma la sua candidatura ci piace perchè rompe il fronte pericoloso del degrado dove il centrosinistra attuale, nel quale c’era però anche lui, l’ha trascinata. Quasi un’ancora di salvataggio per la città per far “scasare” l’attuale sistema politico che in 5 anni anni ha distrutto praticamente la città. Quella città che Alfieri ha costruito e che l’attuale centrosinistra formato “Putin” ha bombardato con una vergognosa gestione del pd, delle liste civiche capaci di depotenziare il sindaco diventato oggi l’oggetto per non perdere il potere. La Porta ha avuto il coraggio di scappare, di fuggire, di prendere le distanze. Certo ci aveva lavorato da tempo anche in maniera vigliacca perchè ha fatto colpire il sindaco attraverso le riprese televisive dando la parola agli isultatori di professione e agli odiatori seriali del sindaco senza mai togliegli la parola da presidente del consiglio, facendo rallentare importanti istituzioni in atto tipo il commissariato di polizia. Si è messo di traverso sul lavoro sano del sindaco forse perchè aveva intenzione di candidarsi a primo cittadino e ha cercato di frenarne la crescita, come poi ha fatto. Ha puntato al cuore delle conquiste di Alfieri cercando di screditare Coppola agli occhi del sindaco di Capaccio Paestum.

Ci sta, una tattica giusta se rapportata alla sua candidatura. Ma la città è crollata nella merda, nel sudiciume intellettuale, nella svendita dei valori. Il sindaco gli ha permesso tutto questo non avendo la personalità di imporsi, si è fatto dettare l’agenda e poi ha dovuto fare la via scalza per ottenere la riproposizione del centrosinistra. Prendiamo però, per ottimismo, il bicchiere mezzo pieno della sua candidatura che avevamo auspicato. La Porta ha utilizzato sistemi vili da noi denunciati ma in guerra tutto è concesso ma non giustificato. Il passato è passato. La sua candidatura anti sistema va accolta con rispetto e con riflessione. Ben venga, diremmo per fortuna. C’è un’alternativa. Quell’alternativa che il centrodestra non ha voluto mai mettere su, per incapacità, forse per mancanza di idee e di moduli, per pigrizia ma anche per l’assenza delle segreterie provinciali e per la presenza di Cirielli il quale ha affondato la destra salernitana da oltre 20 anni con qualche eccezione. La Lega è un rimasuglio di falliti politici capaci di far scappare chi l’aveva inventata e cioè Basile l’unico credibile in tutto il centrodestra quale candidato sindaco. Fratelli D’Italia ha addirittura riesumato Abate dopo le sue militanze nella sinistra e con Alfieri e dopo essere stato sonoramente bocciato dall’elettorato 5 anni fa. Il peggiore politico della storia di Agropoli. Opinione peraltro comune ai cittadini agropolesi. Forza Italia da sola non può fare niente.

Se si considera poi come Franco Alfieri si è bevuto la Serra, tornata nelle braccia di Adamo Coppola, e Cianciola al quale ha fatto perdere tempo prezioso, l’uscita di La Porta prende forma e consistenza perchè è una candidatura tosta, decisa, ricca di contenuti. Se le cose dovessero stare così si va verso una contrapposizione tra il sistema che ha sfasciato la città l’attuale centrosinsitra e il pentito La Porta il quale, in questa quaresima elettorale, cercherà di cospargersi il capo di cenere, ripulirsi delle scorie di 20 anni di presenza inutile e dannosa nel municipio. Un fatto è certo e possiamo dirlo con sicurezza, la coalizione di La Porta è pulita, senza intrallazzatori, senza faccendieri e piena di gente perbene. Chi fa paura è lui ma la sua candidatura merita rispetto. Nella coalizione di centrosinitra c’è la schifezza della città, per carità ci sono anche persone molto serie e vanno rispettate, ma la maggior parte sono delinquenti, fannulloni, affaristi, cocainomani. Basti pensare come hanno rivoltato e aggirato il povero Adamo Coppola, pressato per ottenere posti, incarichi, soldi, prebende e poi messo al pubblico ludibrio, svelenito, accusato, vilipeso, offeso, lasciato solo con la povera Angela, la compagna, che si è presa solo umiliazioni diventando poi, ad un certo punto, il capro espiatorio della eventuale mancata ricandidatura del sindaco . I due hanno mantenuto, rintuzzato e non sono crollati. Basta vedere le cattiverie fatte dal Pd al sindaco, le umiliazioni ricevute dal Psi, gli atti insopportabili arrivati dalle liste civiche. Adamo Coppola è stato il sindaco delle concessioni, delle pressioni, dei favoritismi. Per accontentare tutti ha finito per essere l’uomo della provvidenza per i falliti i quali poi senza scrupoli gli hanno voltato la faccia e ora sono li. E’ stato quel sindaco che ha avuto le palle di denunciare i rom e li ha fatti arrestare, ha affrontato la pandemia da solo commettendo anche degli errori ma mettendoci la faccia, la salute e il cuore oltre ogni ostacolo, è stato abbandonato e scaricato quando si dovevano fare le candidature perchè non lo volevano più. Ne potremmo dire tante. Ha resistito e per questo merita la ricandidatura ma la città non può più sopportare lo schifo che ha intorno. Altri 5 anni di Coppola e la sua band e Agropoli dovrà chiedere aiuto a Capaccio Paestum, Castellabate e Vallo della Lucania perchè rischia il fallimento. Nello schieramento di Coppola c’è il marcio della città, c’è l’anti Agropoli, ci sono gli affaristi. Ci sono le sanguisughe che gli fanno appannare la vista. Alla città bisogna dare un’alternativa. La Porta depurato e di nuovo corso potrebbe essere una, la Serra incautamente ritorna da Coppola e la base comune, la gente libera chiede a Cianciola di sciogliere le riserve. Certo Alfieri ha lavorato per smembrarlo, ma deve liberarsi di alcuni pesi, il primo è l’amico Michele Pizza al quale noi vogliamo molto bene e gli riconosciamo serietà e perbenismo ma politicamente ha perso totalmente credibilità. Dal centodestra è passato alla sinistra, dalla sinistra al centro destra facendo crociate contro Alfieri del quale Cianciola era nemico, ha fatto una papocchio andandosi a genuflettere da Alfieri facendo inginocchiare anche Cianciola e alla fine ha soltanto fatto sbandare il bravissimo e stimatissimo anestesista perchè Alfieri se li è bevuti entrambi. Non può fare politica servendosi della figlia, non paga. La figlia di Michele è una professionista seria deve farla camminare con le sue gambe perchè è capace. Non può ridurre Monica a foglia di fico della sua presenza in politica, è una mancanza di rispetto e lei non si deve prestare. Deve arretrare un pò e togliere il fiato dal collo di Cianciola al quale sta compromettendo la sua ascesa a sindaco. In questo modo l’elettorato non capisce più perchè ritorna al punto di partenza e l’altro giorno dal barbiere, mentre aspettavo il mio turno, un signore di mezza età e un anziano commentavano: ” Non c’è nessuno meglio di Adamo, teniamoci a questo qua” raccontando in parte quello che ho scritto in questo articolo. Nel frattempo il barbiere mi ha fatto i capelli. Se con la forbice mi avesse tagliato la lingua non c’erano dubbi su chi avrebbe fatto il sindaco. Il mio acconciatore avrebbe vinto al primo turno. Per acclamazione. Sergio Vessicchio