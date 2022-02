Il centrodestra si è spaccato ed a detta di molti non esiste più Le sinistre si sono liquefatte e i grillini sono finiti a pesci in faccia. Il ruolo del Presidente, però, non è, per niente da mettere in discussione e rappresenta un simbolo di coesione di unità per il nostro paese

La conferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica rappresenta un’ottima notizia per l’Italia. Il Quirinale sarà guidato ancora nei prossimi anni da una personalità che ha dimostrato sensibilità istituzionale e sintonia con i sentimenti del Paese. Si tratta proprio di una personalità rispettosa degli equilibri politici, ma al tempo stesso determinata nelle situazioni di crisi. Si tratta di un’ottima notizia anche perché la scelta è stata favorita dalla spinta del premier Mario Draghi. Assieme, i due presidenti, hanno avuto il compito e il peso di affrontare la pandemia, riavviare la crescita economica ed infondere fiducia nei cittadini in uno dei momenti più difficili della nostra storia repubblicana. Che la loro azione vada avanti rappresenta una garanzia per il futuro. Sappiamo tutti quanto Mattarella abbia tentato di evitare il bis. Le ragioni che lo portavano ad escludersi da un secondo mandato erano fondate, soprattutto dal punto di vista dell’assetto costituzionale e politico. Con altrettanta franchezza si deve però dire che questa nuova situazione di eccezionalità è dipesa da un solo ed esclusivo responsabile, che è rappresentato dal sistema dei partiti. Se non tutti i partiti, almeno una gran parte di loro. Questi incredibili sei giorni di votazioni, o di mancate votazioni, lasciano un cumulo di macerie. E’ persino difficile metterle tutte in fila. Prima fra tutti spicca l’assenza di leadership nella coalizione di centrodestra. Quest’ultima aveva giurato compattezza dall’inizio alla fine ed ora si ritrova in uno stato di deflagrazione. Candidati gettati a caso nell’agone parlamentare ed in quello dei social media senza razionalità politica, senza un minimo di aderenza alla realtà, senza una valutazione dei danni che avrebbero potuto provocare alle istituzioni, bruciando nel falò presidenti del Senato, presidenti del Consiglio di Stato e responsabili dei servizi segreti. Una sorta di talent show nel quale uno vale uno. Ed il metodo è sbagliato e la strategia è inesistente. Il risultato è davanti agli occhi di tutti. Dell’alleanza largamente maggioritaria nei sondaggi non si trova più traccia. Ognuno per sé, tra accuse, sospetti e nuovi scenari politici di separazione, al momento, indecifrabili. Ma i conti sono ormai aperti anche nel cosiddetto fronte progressista, come lo ha voluto ribattezzare il centrosinistra di Giuseppe Conte. Cosa unisca ancora un pezzo del Movimento Cinque Stelle al Partito Democratico ed agli altri partiti dello schieramento è ormai un mistero. Questo partito che aveva vinto le elezioni del 2018 rappresenta una galassia indecifrabile, una somma di tanti progetti politici e personali. Il suo leader insediato da pochi mesi, vive di nostalgia talmente forte da farlo riavvicinare al nemico Matteo Salvini. Ostacolare l’azione di Mario Draghi sembra diventato il suo unico orizzonte. Toccherà ad Enrico Letta verificare e chiarire se esistono ancora le condizioni per stare insieme e se esista un progetto ed un’idea comune di Paese. Un chiarimento utile a tutti, anche alle ribollenti anime interne del Pd che pure ha saputo controllare.

Siamo al secondo fallimento dei partiti in questa legislatura. Incapaci di tenere in piedi un governo e di eleggere un nuovo presidente della Repubblica. Incapaci, però, soprattutto, al di là degli slogan e delle illusioni, di guidare l’Italia in stato di emergenza e di indicare una prospettiva ai suoi cittadini. Forse le macerie di questi giorni possono essere un punto di partenza per una riflessione radicale, allo scopo di cambiare finalmente se stessi, in termini di leadership, programmi, alleanze, serietà e responsabilità negli atteggiamenti e nella comunicazione. Non siamo molto fiduciosi, ma sappiamo tutti che si tratta di una condizione indispensabile per ritrovarsi dopo il voto. Manca solo un anno, ma si rischia di ritrovarsi nella stessa ed identica situazione. Si tratta di un anno durante il quale l’Italia avrà, ancora, per fortuna, l’ombrello protettivo di Mattarella al Quirinale e di Draghi a Palazzo Chigi. Il governo presieduto dall’ex presidente della Banca centrale europea ha, dopo questi giorni, la possibilità di coltivare con maggiore determinazione i suoi obiettivi, senza restare prigioniero dei giochi e delle resistenze della sua ampia e variegata maggioranza. L’unica stella polare può essere rappresentata soltanto dal bene del paese. Ma un anno passa in fretta. Al sistema politico italiano resta il dovere di non sprecare questa ultima occasione. Bisogna infine considerare l’immagine a livello europeo. I vertici comunitari non hanno mai nascosto una certa sintonia con il governo Draghi, che viene considerato una garanzia di stabilità dopo anni turbolenti, ed in vista dell’attuazione del Pnnr. Il sentimento si è confermato in occasione della rielezione di Sergio Mattarella al Colle, un bis che permette al premier di restare a Palazzo Chigi e di preservare la maggioranza che lo sostiene. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Layen, ribadisce l’intesa e dichiara che si congratula con il caro Mattarella per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’Italia potrà sempre contare sulla Ue. Guido Honorati Broggi