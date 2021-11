Manca l’umanità. E sono sempre in minor numero i paesi disposti ad accogliere questi poveri disperati. Che cosa ha concluso il G20? E quale è stato il ruolo di Mario Draghi?

L’umanità è, oggi, il lato più esposto di una democrazia. Sorpassata una certa soglia, si entra in una terra incognita, nella quale l’interesse nazionale diventa offesa al principio fondante di una civiltà appunto democratica. Significa, cioè, riconoscere la stessa dignità non soltanto tra gli abitanti di un paese, ma anche tra i viventi del mondo. La dolorosa questione dei migranti sta conducendo l’Europa proprio al di là di quel confine, così stabilmente e ferocemente da legittimare il dubbio inerente un riconsideramento liberale di un continente incapace di onorare e, perciò, sempre più portato a disconoscere le ragioni del quale è stato laboratorio e culla. A metà ottobre nell’Unione Europea, via terra e via mare, sono giunte 87.500 persone a fronte delle 26.000 dello scorso anno e,quindi, la metà). Numeri importanti e, di certo, non destabilizzanti. Eppure, da dovunque provengano, e quali pene soffrano ed esibiscano sulla pelle, i morti sono migliaia e documentano un passaporto per accedere ad una vita degna in paesi non indegni. I profughi, quindi, sono diventato il virus dal quale proteggersi. L’unico vaccino, se così si può chiamare, è rappresentato da muri, fili spinati, respingimenti e finanziamenti sciagurati ai ras che presidiano gli inferni dai quali questi miserabili tentano di sottrarsi. Questo sta a significare pagare purchè se li tengano e ne facciano l’auso che vogliono. Questo è il brevetto che viene sperimentato contro chi cerca una vita migliore, e per scongiurare il male che da ciò ne può derivare. Questa è l’Europa che si prepara a riunirsi, blindatissima, per il G20 che discuterà non soltanto sulla questione dei migranti, ma si occuperà anche di Covid, di crisi ambientale ed economica. Naturalmente, sul tavolo dei lavori c’è anche il dossier inerente il caso Afghanistan, ultimo fronte dal quale aspettarsi esodi di massa. Ed è già tanto che compaia nell’elenco. Non bisogna assolutamente dimenticare che a Kabul si muore per mancanza di cibo, a causa di una rappresaglia talebana o perché si suona uno strumento musicale. Erano stari promessi corridoi umanitari per quel popolo precipitato nell’orrore e nel terrore. Ciò, però, non è una priorità date anche le crisi libica e balcanica. Questa piaga la quale viene continuamente dimenticata, viene anche negata o annegata. Di tutti gli “ismi” che si oppongono ad affrontarla, non viene riassunta né dal sovranismo né dal razzismo. Si tratta di egoismo, elevato egoismo, il quale diventa un sistema di comando e di controllo delle paure, con l’obiettivo di tutelare non la tranquilla vita degli elettori, ma il potere di chi si offre loro come paladino contro i più disarmati degli invasori. Questo è il pericolo che ci aspetta nel futuro, almeno a parole. La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha rigettato la richiesta di finanziamenti pr costruire muri che impediscano l’avanzata dei migranti da 12 paesi dell’Unione, particolarmente dimentichi dei valori ai quali aderiscono. Questo è il prossimo medioevo al quale andiamo incontro. Perfino Papa Francesco, nei suoi innumerevoli appelli, ha invocato, dall’altissimo del suo magistero, in ginocchio davanti a chi ha in mano i destini dei paesi del mondo e chiesto che la comunità internazionale mantenga le promesse e cerchi soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi dalla Libia e dal Mediterraneo. Poi si è rivolto alle vittime in questione, di soluzioni mai cercate ed ha affermato che sente le loro grida e prega per loro.

Chi è rimasto nei lager in Libia soffre e soffre anche chi è respinto. Siamo rutti responsabili. Dal fronte laico, altrettanto forte si è fatta sentire la voce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha dichiarato che non si può mettere il cartello di divieto d’ingresso dall’Africa o dai Balcani, dato che le persone in fuga non sono nemici. Non lo sono, anche la mistificazione di tanti leader politici italiani ed europei, da Salvini a Orbani, da Meloni a Le Pen, spende ogni energia per farli apparire tali. E su questa linea incandescente, che attraversa coscienze e appartenenze di tutte le forze politiche si sparano sparano come si usa fare con le pistole giocattolo o le bolle di sapone. Noi europei ci lamentiamo che i migranti ci rubano il lavoro, portano malattie, stuprano le donne, spacciano droga e diffondono il culto islamico che si oppone al nostro. Questi non sono che pochi esempi che rappresentano generalizzazioni spicce che hanno avuto l’effetto di attecchire rapidamente in terreni non coltivati dalla buona politica. Così si sono potute rendere più flebili le argomentazioni e le azioni di contrasto. Enrico Letta, appena eletto segretario del Pd, aveva avanzato la proposta di introdurre lo Ius soli durante questa legislatura: il risultato è stato pessimo, perché avrebbe riguardato un milione di minorenni stranieri nati in Italia, che parlano italiano e che non avrebbero tolto niente a nessuno. La causa era persa in partenza ed è sparita del tutto, non sostenuta da nessuno, perché non era il momento. E quando arriverà, o più precisamente, tornerà, il momento di smettere di considerare lo straniero un nemico? Al G20 l’attività politica e l’influenza di Mario Draghi sono note anche al di fuori dei confini nazionali. Di recente, lui ha provato a dare una scossa all’Europa, del quale è stato banchiere centrale, proprio sul tema delle migrazioni ed ha dichiarato che l’Unione deve tenere fede agli impegni e si deve fare di più. Servono piani d’azione chiari ed una gestione davvero comune dei flussi, per le circostanze numerose che richiedono proprio la solidarietà. Secondo Draghi, in Europa non ci si sta solo per bisogno ma anche per realismo ed idealismo. Sempre secondo Draghi, per quanto riguarda la situazione del nostro paese, l’approccio del nostro governo non può che essere equilibrato, efficace ed umano, sia nel proteggere i nostri confini dall’immigrazione illegale e dai traffici di profughi, ma anche riguardo all’accoglienza. Questo sta a significare salvare nuove vite sulla rotta mediterranea e trasformare i migranti in fratelli, invece che trattarli da nemici. Discorso pienamente in sintonia con quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: anche quest’ultimo ha utilizzato la parola nemici. Sarà riuscito questo principio, ed i testimoni eccellenti che lo rivendicano a fare breccia nel vertice G20 di Roma, fin troppo esteso, e che ha avuto come ospiti paesi a zero ospitalità e massima ostilità ai diritti civili e banalmente umani. Si possono citare come esempi la Turchia, il Brasile e l’Arabia Saudita. Il senso di comunità e le risorse economiche e scientifiche stanno salvando molte nazioni dal flagello del Coronavirus, ma l’Africa risulta, ancora molto indietro per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini, dato che ha ricevuto soltanto il 2 per cento di dosi contro il 70 per cento dei paesi variamente ricchi. Al di là delle motivazioni umanitarie, la pretesa di salvarsi da soli rappresenta un’illusione archiviata dalla storia e non prevista dal perimetro pur largo di una democrazia. Lo stesso discorso vale per il virus, diffusamente percepito come tale di quella parte di umanità che non si rassegna ad una fine grama e nota. Questa umanità è composta di esseri di ogni età, laureati e studenti, lavoratori e giovani in cerca di un futuro, madri che sperano di dare un domani propri figli e bambini: proprio quella marea di bambini nati senza colpa alcuna. Scriveva il poeta Gianni Rodari che la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, mentre quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Prima o poi verrà il momento di affrontare questo peso insopportabile, qualunque sia la fede che ci ispira o la parte politica che ci rappresenta. Tutto questo deve avvenire, perché non succeda che sia tutto scacciato come una sagoma o come un tabù. Guido Honorati Broggi