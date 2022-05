Volti noti e candidati nuovi: ecco la squadra che sostiene Ivan Chiariello a Montecorice che sfiderà quella di Flavio Meola

La lista civica l’Alternativa di Montecorice e frazioni con un programma che mira a completare i progetti in corso e a metterne in cantiere altri. Un’idea fatta di dialogo tra le parti, di confronto costruttivo per la soluzione di problemi, ma anche di determinazione nelle scelte orientate ai valori dell’inclusione e alla pluralità di visione come aspetti imprescindibili del nostro progetto per il cilento .

Le nostre preziose diversità si sono unite in un coro unanime a favore di Ivan Chiariello come candidato a Sindaco – viene aggiunto -: abbiamo contribuito in modo importante e condividiamo il suo progetto di Montecorice fondato sull’ascolto dei cittadini e sulla responsabilità delle scelte e delle decisioni condivise. Apprezziamo anche il suo modo gentile ma sicuro che ci auguriamo possa diventare un nuovo modo di comunicare nei nostri borghi dove, ormai da tempo, prevalgono toni aspri e contrapposizioni sterili”.

Ci sentiamo un’espressione importante di questo appuntamento politico consapevoli del fatto che la nostra squadra non è stata improvvisata, ma ha scelto i propri candidati attraverso criteri come le aree di appartenenza che sono tutte rappresentate e la professione o il lavoro svolti che è straordinariamente eterogeneo -. Abbiamo realizzato quello che avevamo in mente e ci sentiamo obiettivamente una lista di riferimento per Ivan Chiariello “.

“Quando siamo partiti un anno fa avevamo voglia di dare vita ad un progetto serio e credibile e oggi vedendo la squadra, le personalità che ne fanno parte e soprattutto le capacità professionali espresse nella quotidianità, non posso che provare orgoglio per quello che tutti noi, nessuno escluso abbiamo fatto. La presentazione dei candidati è importante, ma è soltanto una celebrazione di una “cavalcata” che ci vede sul campo già da mesi e che ci vedrà intensificare la nostra presenza sul territorio in modo sempre più marcato. Vogliamo determinare le prossime elezioni comunali Imma Canditone