Le prossime elezioni amministrative interesseranno territori molti piccoli e scarsamente abitati . Sembrano qualcosa in cui tutto è scontato e prevedibile , invece si attende con ansia e speranza l’esito delle stesse . I candidati sono conosciuti e lo scontro tra di essi sarà prevedibilmente sempre piu’ acceso sino al termine della settimana : si sfrutterà ogni piccola occasione per far risaltare i difetti degli avversari e le proprie qualità , alcune volte fittizie se non addirittura inesistenti .

La politica soprattutto locale è potere , capacità di sfruttare le situazioni , gestire i rapporti di forza , dare per avere ma soprattutto promettere anche aldilà delle possibilità concrete . Il cittadino anche il piu’ umile e semplice è diventato oggigiorno piu’ cinico , smaliziato crede assai poco alle chiacchiere numerose ed indistinte che vi piovono da tutte le parti : si fa un’idea ben definita in base alle conoscenze che nei piccoli centri alimentano il vivere comune e alle opportunità che il candidato potrà fornirgli in un futuro prossimo . Sarebbe auspicabile che ci fosse nel Cilento la possibilità di un confronto diretto immediato tra le parti in concorrenza per conoscere le differenze tra gli schieramenti ,quello di Meola e quello di Ivan Chiariello . E’ necessario individuare i vari punti di vista per determinare qual ‘è la posta in gioca e quali gli interessi che si muovono in vista di un risultato che dovrebbe essere il bene generale : il faccia a faccia tra Meola e Chiariello mette in risalto la volontà e la capacità di arrivare allo scopo finale . Forse Ivan Chiariello rappresenta l’elemento nuovo e vitale sa di non aver nulla da perdere e di poter contare sulla convinzione delle idee e sulla volontà di portarle a termine in maniera positiva . A prima vista le posizioni degli schieramenti soprattutto in queste tornate amministrative si muovono su linee guida di facile presa sull’opinione pubblica però le finalità alla fine verranno a galla e la personalità , la giovinezza , il nuovo che avanza tramite Ivan potrebbero venire allo scoperto . In attesa del risultato finale un in bocca al lupo per tutti in funzione del servizio pubblico che si apprestano a gestire .Sono stato alcuni giorni del Cilento ed ho avuto occasione di assistere con piacere e soddisfazione al comizio di Ivan Chiariello tenutosi a Montecorice venerdi 3 giugno.

Giorgio Mellucci