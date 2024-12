NEL CILENTO FRATELLI D’ITALIA FA PROSELITI

Il Vicesindaco di Stella Cilento Vincenzo Vaccaro ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia

Il giorno 7 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso il Castello Vassallo nella frazione San Giovanni, nel Comune di Stella Cilento, il Vicesindaco Vincenzo Vaccaro ufficializzera il suo ingresso in Fratelli d’Italia. Un evento che segna una tappa importante nella vita politica locale e provinciale, con un chiaro segnale di rafforzamento e unione di forze a sostegno del progetto del partito guidato da Giorgia Meloni.

L’incontro, organizzato dal dirigente provinciale Toni

Vassalluzzo con il supporto del Circolo cittadino di Stella Cilento presieduto da Pasquale Passaro, e del coordinamento Cilento nord rappresentato da Modesto del Mastro, sara l’occasione per celebrare una nuova adesione che arricchisce Fratelli d’Italia e il partito di centrodestra in Cilento.

Saranno presenti all’evento e interverranno il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, il Sen. Antonio Iannone, l’On. Alberico Gambino, l’On. Nunzio Carpentieri; amministratori e dirigenti del partito, per esprimere la loro solidarieta e accoglienza a Vincenzo Vaccaro, sottolineando il valore di questa scelta politica, che rafforza ulteriormente la presenza e l’azione di Fratelli d’Italia sul territorio. L’ingresso di Vincenzo Vaccaro in Fratelli d’Italia rappresenta una conferma dell’importante lavoro che il partito sta svolgendo in provincia di Salerno, sempre piu radicato e pronto a portare avanti la crescita del nostro territorio in modo unitario e determinato.

L’appuntamento e quindi fissato per il 7 dicembre, con l’auspicio di una partecipazione numerosa e di un ampio sostegno da parte della cittadinanza e dei militanti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...