NOCERA SUPERIORE, D’ACUNZI VINCE IL BALLOTTAGGIO ESULTA FORZA ITALIA

Gnnaro D’Acunzi è il nuovo sindaco di Nocera Superiore. D’Acunzi ha raccolto il 60,76% delle preferenze. Fermo a 39,24% lo sfidante Bisogno.

Il ballottaggio

In vista del ballottaggio, l’ex candidato sindaco civico di area centrosinistra, Danisi, aveva stretto un’alleanza con Bisogno. Al contrario, Montalbano (Forza Italia) alla vigilia del voto ha dichiarato il suo sostegno a D’Acunzi, il quale ha scelto di non essere presente al suo comitato elettorale durante lo spoglio dei voti. Anche oggi, infatti, ha preferito recarsi a lavorare presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove esercita come medico. Intanto, i sostenitori di D’Acunzi si stanno già radunando numerosi presso i comitati elettorali e sotto il municipio, in attesa di festeggiare una vittoria che sembra sempre più certa.

“Abbiamo accolto con estremo favore la vittoria del dottore D’Acunzi,” affermano Luca Soriente, segretario cittadino di Forza Italia e Roberto Celano, segretario provinciale del partito. “Nocera Superiore ha deciso di mettersi alle spalle il decadente recente passato e ha penalizzato la sinistra locale e spurie alleanze di convenienza. Forza Italia lavorerà in consiglio comunale ed in città nell’esclusivo interesse di Nocera Superiore e dei suoi appassionati abitanti. Non mancherà il sostegno su progetti che favoriscano lo sviluppo della città, così come saremo attenti a proporre idee innovative che, siamo certi, verranno valutate con attenzione da chi si appresta a governare Nocera Superiore. Formuliamo pertanto gli auguri di buon lavoro al neo Sindaco e all’intera amministrazione comunale.”

