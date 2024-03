OGGI TULLIO FERRANTE AD AGROPOLI SOTTOSEGRETARIO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

L’appuntamento è per oggi pomeriggio 23 marzo nel pomeriggio al cine teatro Eduardo Di Filippo con il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti. Un incontro al quale prenderanno parte amministratori, dirigenti di partito(Forza Italia e altri) e i cittadini, l’ingrosso è libero a tutti. Un incontro voluto dal commissario cittadino di Forza Italia Emilio Malandrino per porre l’accento sulle ultime problematiche che riguardano Agropoli e il Cilento in tema di infrastrutture e anche di trasporti.

