25 Marzo 2026

POLITICA E COME SEMPRE CIRIELLI SPACCA IL CENTRO DESTRA E GIA’ METTE IL CANDIDATO

admin 24 Marzo 2026

E come sempre Fratelli d’Italia e cioè Cirielli spacca il centro destra, o si fa come dice lui o il centro destra si sfascia. In questo modo ha consegnato le istituzioni in Campania in mano alla sinistra. Aveva preteso la candidatura alla regione e abbiamo visto che figura di merda ha fatto.

L’ANNUNCIO

“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Citta’. Si tratta di una figura che per qualita’ professionale e storia personale offre garanzia di un progetto politico autenticamente di centrodestra. Lo mettiamo a disposizione, come era nei patti tra i vertici regionali di centrodestra, gia’ dai primi di febbraio, dell’intera coalizione per dare a Salerno una vera alternativa di rinnovamento politico e generazionale.

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Fratelli d’Italia non ha partecipato a nessuna polemica ritenendola altamente irresponsabile, vista anche la concomitante campagna elettorale per il referendum. Noi, da sempre, lavoriamo per l’unita’ del centrodestra, ma non intendiamo piu’ attendere chi evidentemente vuole partecipare a confusi progetti ammantati di civismo, ma che sarebbero solo una marmellata con frattaglie di campo largo. Il Professore Marenghi e’ avvocato amministrativista, docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Salerno ed attualmente anche membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. La sua scelta rappresenta la volonta’ del partito di proporre alla citta’ una guida competente, autorevole e coerente con i valori e le idee del centrodestra”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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