POLIZIA LOCALE AGROPOLI, E’ POLEMICA SUL DECRETO DI NOMINA DEL COMANDANTE E DEL VICE

Nuove tensioni politiche ad Agropoli sul tema della sicurezza e dell’organizzazione della Polizia Locale. Il consigliere comunale di opposizione Raffaele Pesce ha infatti sollevato critiche in merito al Decreto Sindacale n. 2062 del 19 gennaio 2026, con il quale è stato nominato il nuovo responsabile dell’Area 8. Pur esprimendo le proprie congratulazioni al neo Comandante della Polizia Locale, Maurizio Cauceglia, per l’incarico conferitogli, Pesce ha contestato uno specifico passaggio del provvedimento. Nel punto 7 del decreto, infatti, il Sindaco si riserva la facoltà di procedere con un atto successivo alla nomina del Vicecomandante, una previsione che, secondo il consigliere, sarebbe in contrasto con il regolamento vigente. Secondo quanto evidenziato da Pesce, l’articolo 20 del Regolamento di Polizia Locale stabilisce in maniera chiara che la nomina del Vicecomandante spetti esclusivamente al Comandante, il quale deve scegliere tra il personale di categoria D addetto al coordinamento e controllo. Il regolamento definisce inoltre l’incarico come “di natura fiduciaria del Comandante”, rendendo la scelta insindacabile. «Il regolamento è pienamente vigente fino a eventuale modifica consiliare», sottolinea Pesce in una nota inviata anche al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio Comunale, ribadendo come l’attribuzione di tale competenza al Sindaco rappresenti, a suo avviso, un errore procedurale. Nella stessa comunicazione, il consigliere ha richiamato anche precedenti interventi sulla gestione del comando, citando un’interrogazione presentata nel settembre 2022 in merito alla mancata conferma del precedente Comandante, il Maggiore Maurizio Cauceglia. All’epoca, Pesce aveva espresso forti perplessità per una sostituzione avvenuta nonostante i riconoscimenti pubblici ricevuti dall’ufficiale per la gestione di eventi calamitosi. Il consigliere ha quindi ribadito la richiesta di massima trasparenza documentale sugli avvicendamenti al vertice del comando e ha annunciato che la questione della nomina del nuovo Comandante e del suo Vice sarà portata all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale utile.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...