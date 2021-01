(Giovanni Coscia)- Gentile Sig. Mattarella Sergio, Presidente di una Repubblica oramai allo sfascio ed allo sbando da troppo tempo, oramai, grazie anche ai suoi NON INTERVENTI, mi scusi (ma anche no), in quanto personalmente (e non credo di essere il solo) non reputo indecente il commerciante che non fa uno scontrino o un artigiano che non rilascia una fattura. Reputo molto più indecente, in un Paese civile, i vitalizi e le pensioni d’oro, l’enorme tasso di corruzione della politica, le auto blu e tutti i vostri privilegi. Indecenti sono i ponti che crollano e i terremotati che da anni vivono nelle tende.

Indecenti sono 400 euro di pensione per chi ha lavorato una vita e 600 euro di stipendio per chi si fa il culo in fabbrica. Indecente è la Terra dei fuochi, l’Ilva di Taranto e il rogo della Thyssen, i movimenti finti, chiamati grillini, che volevano stravolgere il paese come un calzino o una scatoletta di tonno, e che operano al governo, in maniera contraria a quanto avevano promesso. Indecente è che ogni volta che piove si contano i morti. Indecente è l’impunità dilagante e il pilotare giudici e sentenze. Indecenti sono i processi che finiscono in prescrizione. Indecente è strappare i bambini alle loro famiglie per farci soldi. Indecente è la propaganda, il traffico e il lucro sulla pelle dei migranti. Indecenti sono i tre miliardi di euro regalati ad una banca privata. Indecente è attendere sei mesi per una Tac. Indecenti sono le buone uscite milionarie ai dirigenti che distruggono le aziende. Indecenti sono quelli che dovrebbero puntarvi il dito contro scrivendo fiumi di parole e invece si prostrano come zerbini. Indecenti sono i maiali all’ingrasso dentro il palazzo mentre fuori manca l’aria. Indecente, in un Paese civile nel ventunesimo secolo, caro Presidente, sono gli anziani che rovistano nei cassonetti per cercare qualcosa da mangiare e gli imprenditori che si bruciano vivi perché non riescono a pagare gli stipendi ai loro dipendenti….e ci sarebbe molto altro…. Perciò non so chi è che ruba di più. Aggiungerei che è indecente togliere la pensione di reversibilità a persone comuni, quando ai politici viene dato vitalizio di pensioni d’oro fino all’ennesima generazione. E ora inizierà una nuova miniera d’oro per i politici: Vaccini e Covid. Siringhe e mascherine. Fino a quanto la politica farà resistere il Covid? Ed ora manca il tesserino per i vaccinati. Mattarella, ma ti sei accorto che Hitler era più democratico? Che Stalin era più attento al suo paese? Come puoi consentire a questa massa di ignoranti politici di governare un popolo come quello italiano? Una classe politica che deve essere cacciata immediatamente. Fai il primo passo. Siamo stufi anche di te. Basta, ci avete rotto. Perché sei tu il primo ad avere il bavaglio perenne. Celato come mascherina.