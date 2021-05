Il mandato per nulla positivo di Pellegrino sta per finire per cui la nomina del nuovo presidente del parco nazionale del Cilento e del vallo di Diano dovrà essere fatta al più presto. Si balla su nomi delle sinistre ed entra in gioco la politica degli enti. I nomi che si fanno sono quelli di Simone Valiante, di Cono D’Elia, di Giuseppe Cilento ma negli ultimi giorni si fa strada l’ipotesi Michele Buonomo in quota Alfieri De Luca giò presidente di Legambiente regionale. Su Valiante candidato come Buonomo alla regione con De Luca c’è il no di Vincenzo De Luca e Franco Alfieri i quali avrebbero virato sull’ex presidente di Legambiente. Per Valiante nonostante l’imprimatur di importanti istituzioni del mondo delle politiche ambientali il no di De Luca potrebbe sbarrargli la strada.

Le nomine tutte politiche riguardano le sinistre, il centro destra non viene tenuto in considerazione nemmeno nella nomina del direttore. Tutto a sinistra e Iannone senatore di Fratelli d’Italia manda una stoccato agli avversari: ““In Campania sono in scadenza le nomine ai Parchi Nazionali e Regionali ma i nomi che si fanno sono solo di politici trombati alle ultime regionali, naturalmente delle liste di De Luca. È scandaloso che si pensi a posti così importanti per il territorio come a strapuntini e stipendi da dare a candidati non eletti È una indecenza che viene allevata con sfrontatezza dal Governatore Il Parco Nazionale del Cilento, il Parco Nazionale del Vesuvio e tatti i Parchi Regionali si vuole ridurli ad una dependence del PD campano o al massimo da spartire con i consociati governativi dei 5 stelle”