REGIONALI 2025 BANDECCHI E GIOVAGNOLI INCONTRANO GLI ELETTORI

Prosegue il tour elettorale di Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione con la lista Dimensione Bandecchi. Insieme alla candidata per la circoscrizione di Salerno Sara Giovagnoli, giovedì 23 ottobre dalle ore 18.30 Bandecchi incontrerà cittadini e simpatizzanti presso il Centro Congressi Ariston sito in via Laura 13 a Paestum (Sa).

L’evento è aperto al pubblico e alla Stampa.

Per interviste e contatti:

Davide Tedesco 3356609268

