REGIONALI 2025, FRANCO TAVELLA SI DIMETTE DA SEGRETARIO GENERALE DELLO SPI CGIL NAPOLI E CAMPANIA: CORRERÀ CON ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Franco Tavella ha annunciato le proprie dimissioni da segretario generale dello SPI CGIL Napoli e Campania per candidarsi al Consiglio Regionale con la lista Alleanza Verdi e Sinistra.

Durante l’assemblea tenutasi a Napoli, l’organizzazione ha vissuto — come si legge in una nota — “un momento intenso, segnato dalla partecipazione e dalla compattezza di tutta la struttura sindacale”.

L’INTERVENTO

Nel suo intervento, Tavella ha sottolineato “il valore di una comunità che in questi anni ha saputo restare radicata nei territori, affrontando con coerenza e determinazione le sfide sociali più complesse”.

Ha poi aggiunto:

“Siamo una categoria che tocca con mano i bisogni reali delle persone e che sceglie ogni giorno di stare dalla stessa parte: con i lavoratori, con i pensionati, con chi vive difficoltà e disuguaglianze. È stato un percorso collettivo, fatto di battaglie, incontri e relazioni umane profonde.”

Alla chiusura del suo intervento, la sala si è alzata in piedi tra applausi e commozione, a testimonianza del forte legame costruito negli anni e del rispetto per un percorso condiviso.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto Gianni Nughes come nuovo segretario generale dello SPI CGIL Napoli e Campania. Tavella gli ha rivolto un messaggio di stima e fiducia:

“Lascio un’organizzazione forte, unita e viva. Faccio a Gianni i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che continuerà questo cammino con lo stesso impegno e la stessa passione.”

