REGIONALI, DA ANGRI ROBERTO FICO RILANCIA IL CAMPO LARGO A SINISTRA

L’ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è stato, ad Angri, per inaugurare il nuovo “Spazio a 5 Stelle”. Ad accoglierlo la coordinatrice provinciale Virginia Villani, la senatrice Felicia Faudiano, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e i rappresentanti territoriali del Movimento Cinque Stelle.

Il retroscena

Conversando con i giornalisti, Fico ha parlato delle prossime elezioni regionali in cui potrebbe partecipare come candidato presidente del cosiddetto Campo Largo, ossia di una coalizione che comprenda oltre al M5S anche il Pd, l’Alleanza Verdi e Sinistra, il Psi e alcune forze centriste come Italia Viva di Renzi e l’Udeur di Mastella.

