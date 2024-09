REGIONALI RENZI: “DE LUCA VA CONFERMATO SI AL TERZO MANDATO”

Vincenzo De Luca per noi va confermato presidente. E con la sua credibilità sarà utile anche per strappare voti alla destra alle politiche”. A dirlo, in un’intervista al Mattino, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che oggi sarà in Campania proprio insieme al governatore per partecipazione ad un’iniziativa contro la riforma dell’Autonomia Differenziata.

Il ragionamento di Renzi è molto semplice: “Che ci piaccia o no, siamo di fronte a un sistema saldamente bipolare: per questo, Italia Viva ha scelto di raccogliere l’appello di Schlein all’unità. Vogliamo essere il centro riformatore del centrosinistra. Per questo – aggiunge l’ex premier – coerentemente anche nelle regioni al voto abbiamo scelto di opporci alla destra. In Campania già governiamo bene con il centrosinistra, sia in Regione sia in Comune, e di certo quella sarà la nostra collocazione”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...