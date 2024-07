ROCCADASPIDE,IMPORTANTE COMUNICATO DI FRATELLI D’ITALIA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Fratelli d’Italia Roccadaspide

“Roccadaspide, chiediamo al gruppo consiliare di minoranza “direzione futura” un’interrogazione consiliare che possa far chiarezza sulla questione relativa i recenti concorsi per agenti di polizia municipale e sul mancato inizio delle attività dell’ospedale di comunità, a seguito degli articoli di giornale”

Ci dispiace registrare che la nostra città, a giorni alterni, finisce sulle pagine dei quotidiani più noti del nostro territorio, per fatti vergognosi e raccapriccianti. È del 12 aprile 2024 un articolo che vede la nostra comunità spiattellata in prima pagina per presunte procedure poco chiare durante le fasi concorsuali per l’assegnazione dei posti per agenti di polizia municipale. In data 7 luglio 2024 invece, altro TITOLONE per la nostra

città che recita più o meno così: “Roccadaspide altra concorsopoli? Verba volant, scripta manent.” In questo articolo, si leggeva che alcuni dipendenti comunali percepiscono ben 3 stipendi, a scapito dei nostri figli che con tanti sacrifici e lontani dalle proprie famiglie si ritrovano costretti a scappare altrove, per una misera sistemazione nel mondo del lavoro.

Insomma, una sequela di onorificenze che fanno sprofondare sempre più nell’oblio una comunità devastata, costretta ad umiliarsi in silenzio di fronte all’incapacità e all’avidità di chi si erge a barone della cosa pubblica. Su nostra nota stampa invece, datata 13 luglio 2024, abbiamo posto l’attenzione sull’ospedale di comunità essendo, quest’ultimo, mai partito a seguito del taglio del nastro avvenuto circa due mesi fa (in pompa magna). Al netto di tutto questo, non avendo riscontrato nessuno di questi argomenti al novero dei punti all’ordine del giorno che interesseranno il prossimo consiglio comunale del 19 luglio 2024, come partito cittadino, chiediamo al gruppo di minoranza consiliare “direzione futura”, di interrogare quanto prima il consiglio stesso su questi argomenti, perché li riteniamo gravi e urgenti.

Sottacere su questi aspetti denoterebbe grave corresponsabilità politica e partitica da parte di chi, dovrebbe rappresentare i cittadini su uno spartito diverso dal sistema di Vincenzo De Luca.

I nostri cittadini meritano una spiegazione, su fatti che minano pericolosamente la moralità e la credibilità di una comunità fatta di persone per bene con un potenziale enorme.

admin Sergio Vessicchio

