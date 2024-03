ROCCADSPIDE,IL SEGRETARIO PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA HA INCONTRATO I VERTICI DEL PARTITO

Fratelli d’Italia-Area Calore, a Roccadaspide Fabbricatore incontra i vertici locali del partito

Continua il tour sull’intero territorio del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, presente nel pomeriggio di ieri a Roccadaspide per un incontro di coordinamento Area Calore. Numerosa la presenza da parte di militanti e tesserati. All’incontro hanno preso parte il Presidente cittadino di Roccadaspide Gianfranco Capo, il Coordinatore di zona Claudio Pignataro, il Componente dell’Assemblea nazionale Alberico Gambino, il Consigliere provinciale Carmine Amato e il Responsabile provinciale del tesseramento Mariconda. Un’occasione di confronto e di crescita dove il Presidente Fabbricatore, oltre a raccogliere le numerose istanze del territorio, ha ribadito con fermezza la linea, le prerogative e gli obiettivi del partito nei prossimi mesi di lavoro.

Fabbricatore, inoltre, ha assicurato che non lascerà indietro nessuno e che tra principali obiettivi della sua presidenza c’è sicuramente quello di un partito organizzato, capace di dare risposte concrete e ben radicato nei 158 comuni della provincia di Salerno. “L’incontro di Roccadaspide ha confermato ancora una volta – ha dichiarato Fabbricatore – l’ottimo stato di salute di Fratelli d’Italia nell’intera provincia di Salerno; un partito che continua ad occuparsi di temi vicini alla gente e che si sente sempre più una comunità che persegue lo stesso obiettivo in nome di principi e valori condivisi, con accanto il Vice Ministro Cirielli, il sen. Iannone e l’on. Imma Vietri, che non fanno mai mancare la loro presenza e il loro prezioso apporto”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...