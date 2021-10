Aria di crisi e di tempesta al comune di Roccapiemento. Con una lunga lettera l’assessore Daniemma Terrone dice addio alla maggioranza a all’esecutivo del sindaco Pagano. I contrasti con il sindaco erano noti da tempo, ci fu una mezza sfiducia per la Terrone titolare della delega al Bilancio. Ora però l’ormai ex assessore dice daddio e lo fa con una lunga lettera.

LA LUNGA LETTERA DI DANIEMMA TERRONE

“Oggi con estrema serenità cesso il percorso assessoriale. Ho presentato dimissioni irrevocabili al sindaco Pagano attraverso una lunga lettera nella quale ho evidenziato le mie ragioni. Sino a fine consiliatura continuerò il percorso amministrativo politico, e nel rispetto dei miei elettori anzitutto, come consigliere comunale indipendente e di opposizione. Il peso dei contrasti registratisi, dovuti fondamentalmente al fatto mi sia spesso espressa in modo individuale, allontanandomi dalle linee guida condivise dal gruppo politico, pronunciando sino a poche settimane addietro voti contrari sia in seno alla Giunta che al Consiglio Comunale, oggi rende più difficile ancora una adeguata prosecuzione del mio mandato.

Mi rammarica che l’ esternazione di certe posizioni, benché largamente motivate sin da subito, sia stata letta come ostruzionistica. Mi rasserena il momento. Da assessore alla sanità ho compiuto tutto quanto potesse servire al mio paese per vivere la pandemia con meno paura possibile, poi conviverci con consapevolezza ed infine, tentare di uscirne con conoscenza e fermezza. Penso di avere operato sempre con scrupolosità, professionalità e dedizione, anche durante gli anni da assessore al bilancio ed ai tributi, incarico revocatomi dal sindaco il 2/09/2021 per ritenuti “dubbi” sulla mia idoneità a proseguire un mandato ricevuto che intanto ricoprivo da oltre quattro anni. Sono fiera del lavoro svolto ed offerto alla mia Città.

Tante le iniziative, tanti i bei risultati che credo abbiano dimostrato largamente la mia “idoneità” anche come assessore alle finanze e che spero Roccapiemonte custodisca, non dimentichi e che chi di più “idoneo” mi sostituirà sappia proseguire:

– Il medico informa il cittadino (zero costi a carico dell’ente e dei cittadini);

– Spazio Salute Spazio alla vita(zero costi a carico dell’ente e dei cittadini);

– Racconta la tua giornata durante il Covid ,percorso di ascolto ed assistenza psico- sanitaria (zero costi a carico dell’ente e dei cittadini);

– la collaborazione con associazioni di profilo internazionale, nazionale e comunale come Croce Rossa Italiana, Telethon, FSDH, Anlaids, Nucleo di protezione civile,Ass.ne Zoofila rocchese dalle zampe al cuore;

– Roccapiemonte tre volte città del Cuore Telethon;

– le giornate di informazione per il primo soccorso dedicato agli studenti della scuola secondaria del ComVass(zero costi a carico dell’ente) ;

– il parcheggio rosa;

– le domeniche della salute (zero costi a carico dell’ente e dei cittadini);

– l’installazione del primo defibrillatore itinerante collocato sull’autovettura della P.L.;

– la formazione al primo soccorso degli uomini della P.L.(zero costi a carico dell’ente);

– giornate AVIS;

– Roccapiemonte sede della IX ed. della settimana del benessere psicologico indetta dall’Ordine degli psicologi della Campania (zero costi a carico dell’ente);

– il riconoscimento di cittadino illustre al dr. Gaetano Ciancio, chirurgo rocchese di fama mondiale;

– la giornata contro il bullismo, fenomeno sociale ma anche sanitario in collaborazione col liceo Bodoni Saluzzo di Cuneo

– il miglioramento ed il potenziamento del traffico su gomma per e da Napoli;

– l’avvento dei collegamenti per e dall’università degli studi di Fisciano che per la prima volta hanno visto coinvolte le frazioni di Casali e San Potito;

– il ripristino della stazione di Codola in sinergia con i colleghi assessori di Castel San Giorgio e di Siano;

– assessore membro del tavolo di discussione per i trasporti universitari presso l’università di Fisciano;

– il trasporto dedicato durante le giornate del 1 e del 2 novembre per e dal cimitero comunale;

– il recupero crediti per quanto attiene i tributi comunali non pagati;

– le giornate di prevenzione dal Covid 19 con l’effettuazione di tamponi periodici per il personale comunale e scolastico(zero costi a carico dell’ente e dell’utenza);

– l’istituzione del comitato per l’emergenza covid 19 in collaborazione con i medici di medicina generale della AFT Roccapiemonte – Castel San Giorgio ed i pediatri di famiglia;

– il servizio pronto spesa e pronto farmaco a favore delle famiglie colpite dal Covid 19 (zero costi a carico dei cittadini);

– l’istituzione del centro vaccinale anti covid 19(costo irrisorio di 1500,00€ per l’ente, ed omnicomprensivo per tutta la durata dell’ emergenza sanitaria).