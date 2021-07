Il dottor Mario Polichetti, vice coordinatore politico regionale dell’UDC, Responsabile Nazionale Sanità e Politiche Sociali del partito, nonché coordinatore provinciale dell’UDC Salerno, ha nominato Rosario Francia (già consigliere comunale di Capaccio Paestum tra il 2004 e il 2011) in qualità di commissario cittadino dell’UDC Capaccio Paestum con delega ulteriore ai territori del Cilento e Vallo di Diano.

Maria De Caro, vice coordinatrice provinciale UDC: “Ho ricevuto direttamente dal coordinatore provinciale dottor Polichetti la delega alla riorganizzazione del partito nell’intera area del salernitano. Abbiamo considerato Capaccio Paestum il punto baricentrico dal quale far ripartire la storia dell’UDC per tutto il Cilento e il Vallo di Diano. In Rosario Francia, professionista stimato e politico di lungo corso, abbiamo individuato la figura giusta per la nostra ripartenza. Lavoreremo senza steccati, con i giovani e meno giovani, donne e uomini che condividono i nostri valori e che credono nella partecipazione e nell’impegno politico”. Rosario Francia, commissario UDC Capaccio Paestum, Cilento e Vallo di Diano: “In questo momento storico, è importante ritornare ad impegnarsi per far

crescere un partito politico come l’UDC che ha radici nobili e valori comuni a tanti cittadini. La politica non deve esaurirsi nel solo rapporto tra amministratori e amministrati ma deve ricucire i territori attraverso le idee e la mediazione dei partiti, palestra irrinunciabile per i giovani che vogliono affacciarsi alla vita pubblica. Ringrazio i vertici nazionali, regionali e provinciali dell’UDC per aver individuato nella mia persona il tramite e il punto di riferimento per la riorganizzazione del partito a Capaccio Paestum e in tutto il Cilento e Vallo di Diano. Metterò a disposizione il mio impegno e la mia esperienza per far crescere l’UDC in un territorio dalle grandi potenzialità ed opportunità di sviluppo”.