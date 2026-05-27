SALERNO, 18 SINDACI ELETTI IN TRE COMNI E’ BALLOTTAGGIO/I NOMI

21 comuni in corsa, 18 sindaci eletti al primo turno delle amministrative del 24 e 25 maggio, 3 comuni al ballottaggio. Cava de’ tirreni, Angri e Campagna

Sarà necessario attendere il responso delle urne del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno per conoscere chi sarà il nuovo sindaco a guidare il comune Cava de` Tirreni (Sa). Seppur vicino alla vittoria il candidato del centrodestra Raffale Giordano con il 44.72% dei consensi si contenderà la fascia con Luigi Petrone che ha ottenuto 22.63% di voti. 20.78 % dei consensi per il dottor Giancarlo Accarino, candidato del centrosinistra, fermo al 20,78%. Per gli altri due candidati sindaco in corsa 10.56 % dei consensi per Eugenio Canora, solo 1.32% di consensi per Armando Lamberti, in passato assessore nella giunta guidata dal già sindaco Servalli.

Anche Angri andrà al ballottaggio. Non è riuscito a raggiungere il quorum Alfonso Scoppa che con il 40.38% dovrà sfidare suo zio Pasquale Mauri, già sindaco della città che ha ottenuto il 31.30% dei voti. Al terzo posto si è classificata Maddalena Pepe, mentre quarto è giunto Giuseppe Iozzino, sostenuto dal Movimento 5 Stelle

L’altro comune al ballottaggio in provincia di Salerno è Campagna, dove sarà sfida a due tra Adele Amoruso, arrivata 36% al primo turno, e Livio Moscato, arrivato al 32%.

Ad Amalfi lo scrutinio delle elezioni comunali si è concluso consegnando ancora una volta la fascia tricolore al sindaco uscente Daniele Milano, che viene riconfermato per la terza volta con il 79,4% delle preferenze .

Silvia Pisapia unica candidata a Casal Velino aveva già raggiunto il quorum nella giornata di ieri, cosi come Nicola Campanile a Sassano e Giacomo Orco a Sicignano degli Alburni.

A Celle di Bulgheria eletto il sindaco Gino Marotta si aggiudica la fascia tricolore, con il 64% delle preferenze, mentre a Laurino Francesco Gregorio vince col 73,61%. A Laurito, l’ha spuntata Vincenzo Speranza con l’83,58% dei voti, mentre a Laviano è l’ex portiere della Paganese Piero Robertiello( foto in basso) a diventare primo cittadino con il 64,64%.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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