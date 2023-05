SALERNO, ARRIVA E RIPARTE IL GIRO D’ITALIA

Salerno si prepara ad accogliere il Giro d’Italia, il prossimo mercoledì 10 maggio: la corsa rosa è l’evento sportivo più seguito in Italia dopo il campionato di Serie A. Sarà anche una bella vetrina promozionale per Salerno e le sue bellezze artistiche, culturali, enogastronomiche ed ambientali. I corridori saranno impegnati in uno spettacolare finale di tappa che costeggia il mare lungo la litoranea Sud, Arechi, Via Leucosia, Lungomare Marconi, Carnale, Piazza della Concordia. L’organizzazione dell’arrivo di tappa richiede alla nostra comunità un enorme sforzo organizzativo e la collaborazione di tutti i concittadini.

Scuole chiuse e limiti alla circolazione

Disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì e sono stati stabiliti limiti alla sosta ed alla circolazione in numerose strade e piazze per consentire il passaggio della corsa, sistemare le centinaia di mezzi ed automezzi della carovana, permettere gli allestimenti logistici necessari. “Un evento di portata internazionale come questo impone degli inevitabili disagi che si è cercato di contenere per quanto possibile. In particolare nelle ore indicate dei giorni 9/10/11 maggio sarà consentita la sosta libera e gratuita in tutte le aree di parcheggio rimaste disponibili – compresi il nuovo parcheggio di Piazza della Libertà ed i parcheggi della zona Arechi – in città. – si legge sulla nota del Comune . Le limitazioni alla sosta e circolazione saranno rese note anche nelle singole zone interessate con idonei segnali provvisori e volantini”. Tali restrizioni e limitazioni comporteranno anche la modifica di tragitti e capolinea delle autolinee di trasporto pubblico e privato che saranno comunicati agli utenti dalle rispettive aziende. Il consiglio per chi giunga da fuori città è di parcheggiare nell’area Arechi e di portarsi in centro utilizzando il servizio ferroviario metropolitano. Indicazione analoga è rivolta anche ai concittadini che volessero dalla zona orientale raggiungere piazza della Concordia dove sarà collocato lo striscione d’arrivo. “Rivolgiamo un appello ai concittadini, ai commercianti, ristoratori ed a tutti gli appassionati: colorare di rosa balconi, finestre, tavoli e vetrine per omaggiare l’arrivo della carovana del Giro d’Italia a Salerno”, scrivono da Palazzo di Città.

Il piano delle attività e dei servizi della sosta

Salerno Mobilità S.p.A., d’intesa con l’Ente Comunale, ha sviluppato un piano di attività e di servizi per gestire la sosta regolamentata e gli altri servizi in concessione, funzionale a ridurre l’impatto dell’evento ciclistico ”Giro d’Italia” che interesserà la città nei giorni 9, 10 e 11 maggio. Nello specifico la Salerno Mobilità procederà a realizzare tutti i punti in elenco assicurando, a tal proposito un servizio di messaggistica per i possessori di permesso residenti e di abbonamento per i parcheggi automatizzati e non, l’utilizzo gratuito del nuovo parcheggio “Libertà” a partire dalle ore 00.01del giorno 09/05 e fino alle ore 12.00 del giorno 11/05 e l’utilizzo gratuito di tutti i parcheggi lungo strada, dalle ore 06.00 del giorno 08/05 alle ore 12.00 del giorno 11/05. Inoltrem, prevista la possibilità per i possessori dei permessi ZPRU di parcheggiare indistintamente su tutte le 9 ZONE ZPRU, dalle ore 6 del giorno 8 maggio alle ore 12 dell’11 maggio.

La rimozione

Diversamente, per i servizi necessari alla realizzazione dell’evento è previsto il trasferimento temporaneo del servizio rimozione auto dal deposito di via l. Marconi al parcheggio automatizzato sito in via L. Vinciprova. Il trasferimento è previsto per il giorno 08/05 dalle ore 00.01 e fino alle ore 6 del 12 maggio e l’interdizione alla sosta su tutti i parcheggi automatizzati, a rotazione e lungo strada che rientrano nel circuito definito per tale evento. Pertanto, l’interdizione alla sosta regolamentata interesserà i parcheggi di Concordia, Mazzini , Sotto-Piazza della Concordia, Foce Irno (a raso), Foce Irno Interrato, Vinciprova, Carella, area camper l. Colombo, G. A. Amendola, F. de Mattia, Ten. Col. C. Calò, G. Natella, C. Mauro, G. Vicinanza, M. Marino, SS M. Salernitani, A. de Felice, A. Cilento, l. Trieste, G. Garibaldi, Roma, P. di Mare, R. Costanza, G. Verdi, p.zza Amendola.

