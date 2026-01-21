SALERNO, COMUNALI 2026: VENTURA E TURCHI SI CANDIDANO, PRIMI SCONTRI IN VISTA DI DE LUCA

Il panorama politico di Salerno comincia a prendere forma con largo anticipo in vista delle elezioni comunali del 2026. In attesa dell’ufficializzazione della candidatura di Vincenzo De Luca, iniziano ad emergere i primi nomi pronti a sfidare l’attuale assetto di potere cittadino. Come riportato dal quotidiano Le Cronache, il consigliere comunale Mimmo Ventura e l’ex dirigente scolastico Alessandro Turchi hanno già formalizzato la propria discesa in campo. Mimmo Ventura correrà sostenuto dalla lista Dimensione Bandecchi!, espressione del movimento centrista guidato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Una candidatura che, come chiarito dallo stesso consigliere, non nasce con l’obiettivo primario della vittoria elettorale, ma con una strategia di più ampio respiro. «Non punto a vincere, ma a costruire una vera opposizione al Comune di Salerno. La mia lista sarà composta da persone del popolo», ha dichiarato Ventura, rivendicando un ruolo di controllo e contrasto all’azione amministrativa. In questo solco si inserisce anche la richiesta formale rivolta al Ministro dell’Interno, con cui il consigliere sollecita la nomina di un commissario prefettizio che guidi l’ente fino alla scadenza naturale di maggio 2027. Parallelamente, torna sulla scena politica cittadina Alessandro Turchi, già dirigente scolastico, che guiderà la lista civica Salerno Migliore. Un progetto che, almeno in questa fase, si caratterizza per una scelta di autonomia, escludendo alleanze con partiti o movimenti strutturati. Nei prossimi giorni Turchi presenterà i punti cardine del programma elettorale, che punterà ad affrontare le principali criticità e priorità della città. Con l’ingresso in campo di questi primi outsider, la campagna elettorale salernitana entra ufficialmente nel vivo. Restano ora da sciogliere i nodi legati alle decisioni del centrodestra e, soprattutto, alla conferma della partecipazione di Vincenzo De Luca, attesa come elemento decisivo per gli equilibri della competizione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...