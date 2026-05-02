SALERNO, LA CAMPAGNA ELETTORALE ENTRA NEL VIVO COMIZI E VIDEO

Si combatte anche a colpi di video la battaglia politica in atto per la campagna elettorale a Salerno in vista delle elezioni ammnistrative del 24 e 25 maggio. In cinque minuti Vincenzo DE LUCA racchiude il suo programma di cambiare Salerno con progetti ed in molti casi l’idea di potenziare l’illuminazione perché è per il candidato a sindaco uno dei principali strumenti per migliorare la sicurezza nei quartieri.

Anche Armando ZAMBRANO che ieri al polo nautico ha presentato il gruppo completo dei consiglieri che sosterranno con tre liste diverse la sua corsa a primo cittadino di Salerno ha presentato un video di intenti e programmi da realizzare: stadio Vestuti e parco del Seminario due grandi poli, attorno ai quali vincere la battaglia contro i 33 anni di quello che Zambrano ha definito vassallaggio

Fronte comune stamani anche per altri due candidati a sindaco. Franco LANOCITA e Gherardo MARENGHI si sono incontrati alla manifestazione promossa da Coldiretti Salerno in Flora al Parco pinocchio. Scambi di sorrisi e strette di mano tra i due candidati. Lanocita ha poi partecipato anche ala protesta per chiedere il rilascio degli attivisti della Flotilla. Marenghi invece prosegue il tour elettorale nei rioni collinari: tappa domani alle 15 a Pastorano.

Pio DE FELICE candidato di Potere al Popolo arriva nei rioni collinari. Mercoledì 6 maggio partecipa a Giovi ad un’assemblea pubblica del comitato salute e Paesaggio.

Alessandro TURCHI punta sul tradizionale e incontra in un gazebo allestito in piazza Gian Camillo Gloriosi domani a Torrione i cittadini che vogliono interessarsi al suo programma elettorale e della lista Salerno Migliore.

Anche Elisabetta BARONE sceglie di partecipare ad un evento pubblico in corso di svolgimento a Salerno puntando sul centro storico di Salerno, scelto anche ieri per la presentazione della lista, partecipando oggi alla Fiera del Crocifisso ritrovato.

Fa base nel centro storico anche Mimmo VENTURA che ha in programma un incontro a Piazza Sant’Agostino il prossimo 8 maggio con Stefano Bandecchi.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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