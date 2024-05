Il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini farà tappa a Salerno. L’appuntamento è per oggi lunedì alle ore 16.30 al Polo Nautico al Lungomare Colombo a Salerno. Il leader della lega in questi giorni è in campania per presentare il suo libro in varie parti della regione, oggi pomerigio tappa a Salerno.

