SALERNO, SAVASTANO VICE SINDACO TUTTI I NOMI DELLA GIUNTA

Immediatamente dopo la proclamazione ufficiale del sindaco, Vincenzo De Luca ha nominato la nuova giunta del Comune di Salerno che risulta così composta:

Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili

(Vicesindaco)

Paola De Roberto – Politiche Sociali

Paki Memoli – Medicina territoriale, prevenzione sanitaria

Gaetana Falcone – Pubblica Istruzione

Rocco Galdi – Mobilità

Dario Loffredo – Urbanistica

Alessandro Ferrara – Turismo

Massimiliano Natella – Ambiente

Il sindaco mantiene la delega al Bilancio e le altre materie non oggetto di delega (Cultura, Personale, Rapporti con l’Università etc.).

L’elemento di continuità tiene conto del livello di consenso e soprattutto della necessità di avviare una immediata azione amministrativa per la realizzazione di un programma di svolta.

UNA SVOLTA RADICALE

Burocrazia Zero

– Nessuna pratica amministrativa – fatte salve le normative nazionali – potrà durare oltre un mese. Lo sforamento di questa scadenza deve essere motivato. In caso contrario si attiveranno provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti o funzionari inadempienti.

– Per i pareri ambientali e paesaggistici gli uffici competenti faranno capo direttamente al sindaco.

Sicurezza

– Si organizza da subito, nell’ambito della Polizia Municipale, un “REPARTO SICUREZZA” che sarà presentato entro i prossimi dieci giorni. Tale reparto sarà impegnato nel contrasto al parcheggio abusivo, all’abusivismo commerciale, soprattutto nel centro storico, al controllo davanti alle scuole (spaccio di droga, portatori di coltelli). Prossimamente si procederà a un incontro con le forze dell’ordine per attivare un coordinamento generale delle attività di sicurezza.

Dignità Urbana

– Non sarà consentita attività musicale molesta al di fuori dei locali; va contenuta ovunque la rumorosità entro le norme previste. Non sarà consentita nelle strade e nei viali attività di cottura e vendita di alimenti. Nelle prossime due settimane ci sarà un incontro con le organizzazioni del commercio, per definire le nuove norme comportamentali.

– Saranno individuati quanti danno vita a fuochi di artificio non autorizzati, mettendo a rischio la pubblica incolumità. I singoli saranno denunciati e sanzionati con un’ammenda di duemila euro; gli esercenti con ammende di cinquemila euro e sospensione dell’attività commerciale.

– Si interverrà da subito sul recupero di decoro urbano. Panchine sgangherate, ringhiere, recinzioni e dissuasori divelti o arrugginiti, accumulo di cartoni in orario diurno nelle strade commerciali, carico e scarico merci a tutte le ore, con ostacolo al traffico urbano: tutto va rapidamente eliminato.

Primi interventi

– Norma di salvaguardia del territorio cittadino, in attesa di una riflessione meditata sulla trasformazione urbana.

– Utilizzo di parcheggi, interrati o a raso, derivanti da oneri di urbanizzazione e rimasti abbandonati.

– Potenziamento della pubblica illuminazione, con attenzione al Lungomare, Centro storico, Piazza della Libertà.

– Affidamento provvisorio di locali pubblici per attività culturali e musicali di gruppi giovanili.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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