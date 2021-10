Michele Sarno con il centrodestra ha ottenuto 10.972 voti pari al 16,0%3. Entra il consiglio comunale e promette battaglia come è nella sua indole di grande lottatore e di umo perbene rispettoso delle istituzioni. Dopo la campagna elettorale e lo spoglio e quini i risultati ha lasciato un post sui social che vi proponiamo in basso.

MICHELE SARNO PRONTO A FARE UNA FORTE OPPOSIZIONE

Ho atteso qualche giorno per scrivere questo post perché volevo fosse frutto di una riflessione a freddo e non dettata dalle emozioni. Si può dire di aver vinto o di aver perso quando si gioca ad armi pari, stessi strumenti, stesse modalità. Ma così non è stato. La mia campagna elettorale è stata pulita. Non a caso ho scelto come slogan “Il tuo voto libero”. Sono andato in giro solo mostrando la verità, chi sono e come ho costruito il mio percorso. Questo messaggio è arrivato a tanti ma non a tutti. Il cambiamento avviene nel tempo. Ho lasciato pertanto scegliere liberamente, con la coerenza che mi contraddistingue, anche coloro che avevano deciso di non scegliermi. Questo per me è il nuovo modo di fare politica! Dall’altra parte, “Il sistema” ha agito in modo totalmente diverso. Da oggi pertanto inizia la seconda fase, sarò quell’opposizione rigorosa, severa, seria, pungente. Il programma presentato in campagna elettorale si trasformerà in proposta concreta. Voglio essere un punto di riferimento per tutti i salernitani che pretendono, come me, di avere una città competitiva che possa svilupparsi dal punto di vista economico, sociale, turistico ed industriale. Un ringraziamento speciale va pertanto a tutti coloro che hanno sempre creduto in me e l’hanno dimostrato anche in questa occasione con il loro affetto e la loro stima. In attesa di una città libera…Io ci sono e ci sarò sempre!

I NUMERI DI MICHELE SARNO ALLE AMMINISTRATIVE DI SALERNO

Michele Sarno Centrodestra10.972 16,0%3

Fratelli d’Italia 3.114 4,8% 1 Forza Italia-Unione di Centro-Liberal Socialisti 1.832 2,8% 1 Prima Salerno Sarno Sindaco 1.781 2,7% 1 Sarno Sindaco Rinascita 1.708 2,6% 0 Io Sono Salernitano 436 0,7% 0 Diversi ma Uguali Sarno Sindaco 231 0,3% 0