Consiglio comunale a San Marzano sul Sarno, il gruppo “Noi #sempre tra voi” alla maggioranza: “Abbassare subito le tariffe dei tributi e sgravi fiscali per chi è ostaggio della crisi”

Opposizione determinata e costruttiva, con la richiesta di abbassare le tariffe dei tributi locali per chi è attanagliato dalla crisi. Si è confermata tale l’attività consiliare del gruppo “Noi #sempre tra voi” nel corso del consiglio comunale tenutosi lunedì a San Marzano sul Sarno. Nella prima seduta dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale, sono stati 14 i punti all’ordine del giorno.

Voto contrario per l’approvazione del Piano economico finanziario delle nuove tariffe Tari, con il gruppo che ha chiesto di abbassare le tariffe dei tributi e prevedere agevolazioni fiscali. “Su questo aspetto abbiamo proposto di prevedere aiuti alle attività produttive e alle famiglie in difficoltà economiche. Le tariffe attuali sono già alte e sinceramente aumentarle non era possibile. All’amministrazione comunale abbiamo chiesto che si pensi a un piano di sgravi per chi vive la crisi economica scatenata dall’emergenza Covid-19. Per il nuovo anno vogliamo che venga dato un segnale di speranza a tutta la comunità. C’è gente che ci chiede continuamente una calo delle tariffe e su questo ci aspettiamo che la maggioranza dia subito risposte. La sindaca non può ignorare le richieste della comunità di San Marzano sul Sarno”, hanno detto i consiglieri comunali.

In merito alle proposte su istituzione di commissioni permanenti, consulte e contratti di servizi sociali il gruppo composto da Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda ha espresso voto favorevole a dimostrazione che quando sussistono i presupposti la minoranza consiliare è anche costruttiva per il bene della comunità.

Infine, soddisfazione è stata espressa per l’assegnazione dell’appalto relativo ai lavori per le strade del territorio comunale. “Si tratta di un traguardo importante e ci fa piacere che la maggioranza abbia riconosciuto i meriti della vecchia amministrazione comunale, di cui ho fatto parte e con cui ho condiviso questo progetto importante per l’intera comunità” ha detto la consigliera comunale Colomba Farina. “Mi fa piacere che la sindaca l’abbia confermato pubblicamente durante i lavori in aula. Dal canto nostro, abbiamo svolto un’opposizione serrata ma costruttiva. Speriamo che il nuovo anno porti tanta serenità alla comunità marzanese”.